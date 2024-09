Grêmio fica duas vezes à frente, mas cede empate ao Red Bull Bragantino no Brasileirão

Em duelo direto contra o rebaixamento, Red Bull Bragantino e Grêmio ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho chegou a ficar duas vezes à frente do placar, mas acabou sofrendo a igualdade.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 28 pontos, três a mais do que o Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na zona de Sul-Americana, o Red Bull Bragantino tem 31.

Sem Helinho, vendido para o Toluca, do México, o Red Bull Bragantino perdeu em criação e não conseguiu ser tão incisivo no ataque. Os lances perigosos aconteceram nos cruzamentos, visando achar Eduardo Sasha, ou nas tentativas de Jhon Jhon.

O Grêmio também era tímido, mas chegou a balançar as redes aos 28 minutos. Monsalve recebeu de Braithwaite na entrada da área. Ele saiu de frente para Clayton e deu uma cavadinha para fazer 1 a 0. O Red Bull Bragantino tentou responder no fim e teve um pênalti marcado a seu favor. Eduardo Sasha bateu, aos 42, e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e fez o segundo. Cristaldo recebeu de Monsalve e cruzou para Jemerson, de cabeça, fazer 2 a 1. O Bragantino sentiu o baque, mas conseguiu dar a volta por cima aos 17. Vinicinho roubou a bola de Reinaldo, invadiu a área e bateu de esquerda para empatar novamente.

Aos 26, Diego Costa entrou no lugar de Soteldo e quase fez um gol sem querer. Villasanti arriscou de fora da área e viu a bola desviar no atacante. Cleiton salvou. O jogo acabou caindo de produção no fim e o empate foi decretado.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino volta a campo diante do Atlético-MG, no domingo, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 18h30, o Grêmio recebe o Flamengo, na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 GRÊMIO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Jadsom Silva (Andrés Hurtado), Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Pedro Henrique); Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Thiago Borbas); Henry Mosquera (Vinicinho), Eduardo Sasha (Gustavinho) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson (Pedro Geromel) e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve (Pepê) e Cristaldo (Ronald); Soteldo e Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Monsalve, aos 28, Eduardo Sasha, aos 44, Jemerson, aos oito, e Vinicinho, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrés Hurtado, Eduardo Sasha, Guilherme Lopes e Jadsom Silva (Red Bull Bragantino); Jemerson (Grêmio).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 208.210,00.

PÚBLICO - 5.313 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).