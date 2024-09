Dupla italiana é derrotada por holandeses e Brasil é eliminado na Copa Davis

O Brasil esteve próximo da classificação para as quartas de final da Copa Davis, mas a derrota da Itália no jogo de duplas contra a Holanda neste domingo em Bolonha significou a eliminação brasileira. A Holanda ficou com a segunda vaga atrás dos anfitriões.

Em casa, a Itália ficou com a primeira colocação no Grupo A ao vencer os confrontos contra Brasil, Bélgica e Holanda por 2 a 1. Holanda, Brasil e Bélgica terminaram com uma vitória e duas derrotas em três confrontos. Houve também triplo empate nas partidas disputadas (quatro vitórias e cinco derrotas). Os holandeses conquistaram a segunda vaga pelo aproveitamento de sets.

Se os italianos tivessem vencido a Holanda por 3 a 0 neste domingo, o Brasil ficaria com a segunda vaga. A Itália triunfou nos dois primeiro jogos do dia, de simples, com Matteo Berrettini e Flávio Cobolli, mas viu os holandeses marcarem um ponto com Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp vencendo Simone Bolelli e Andrea Vavassori por 2 a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 7/5.

Ex-top ten e atualmente na 43ª posição do ranking, venceu Botic van de Zandschulp, 68º do mundo, por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/3), em 2h21 de jogo. Na sequência, Cobolli, 32º do mundo, derrotou Tallon Griekspoor, 39º, também por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/4, 4/6 e 6/3). Foi a primeira vitória de Cobolli, de 22 anos e que nunca havia disputado a Copa Davis, na competição.

Na partida de duplas, o primeiro set foi decidido no tie-break após nenhuma dupla conseguir derrubar o serviço rival. Na parcial seguinte, os holandeses conseguiram a única quebra da partida para selar a vitória e a classificação para as quartas de final.

A fase decisiva da Davis acontece entre os dias 19 e 24 de novembro, na Espanha, reunindo Itália, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Austrália, Argentina e Alemanha. O Brasil disputa o qualificatório no início de 2025 em busca de uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Davis.