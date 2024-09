Remo e Volta Redonda empatam no Mangueirão e dividem a liderança da Série C

Na briga direta pela liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, Remo e Volta Redonda empataram sem gols, neste domingo, no Mangueirão, pela terceira rodada da segunda fase. Cada um tem cinco pontos e dividem a ponta do Grupo B, que promete ainda muitas emoções nas últimas três rodadas.

Se o empate deixou os dois times na frente, porém, estão apenas um ponto diante do São Bernardo, com quatro, porque sábado venceu por 1 a 0 o Botafogo-PB, lanterna, com um ponto.

A terceira rodada vai ser fechada na segunda-feira com a briga pela liderança do Grupo C entre Ferroviária e Athletic. Eles vão se enfrentar em Araraquara, a partir das 20 horas. Cada um tem quatro pontos, contra três do Ypiranga e um do Londrina.

Como em edições anteriores, após as seis rodadas vão assegurar o acesso os dois primeiros colocados de cada grupo. Os dois líderes vão decidir o título em dois jogos.

Confira os jogos da 3ª rodada:

SÁBADO

Londrina 2 x 2 Ypiranga

São Bernardo 1 x 0 Botafogo-PB

DOMINGO

Remo 0 x 0 Volta Redonda

SEGUNDA-FEIRA

20h

Ferroviária x Athletic