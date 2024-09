Anápolis e Retrô avançam nos pênaltis e são finalistas da Série D

Os finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro foram definidos neste domingo. Mesmo jogando fora de casa, Retrô-PE e Anápolis-GO levaram a melhor e eliminaram Itabaiana-SE e Maringá-PR, respectivamente, após disputa por pênaltis.

Os quatro times já estão garantidos na Série C de 2025, mas agora pernambucanos e goianos tentam coroar a campanha com o título. O Itabaiana disputou a terceira divisão pela última vez em 2005, enquanto o Anápolis em 2008. Retrô e Maringá conquistaram acessos inéditos.

A situação mais difícil era a do Retrô, que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. Precisava reverter o placar fora de casa, no Estádio Etelvino Mendonça, e foi o que aconteceu. Venceu por 1 a 0, com gol de Giva no fim do segundo tempo. Nos pênaltis, venceu por 4 a 3.

O Anápolis também jogou como visitante, no Estádio Willie Davids, no Paraná, mas empatou o primeiro jogo por 1 a 1. Com um novo empate, desta vez sem gols, a decisão também foi para os pênaltis, vencidos pelos goianos por 5 a 4.

Confira os resultados de volta das semifinais:

Itabaiana-SE 0 (3) x (4) 1 Retrô-PE (Ida: 1 x 0)

Maringá-PR 0 (4) x (5) 0 Anápolis-GO (Ida: 1 x 1)