Clássico entre Flamengo e Vasco pelo Brasileirão tem mais de 30 torcedores presos no Rio

O clássico entre Flamengo e Vasco realizado neste domingo, no Maracanã, e que terminou empatado em 1 a 1, foi marcado por brigas e diversas ocorrências na região metropolitana do Rio entre torcedores dos dois clubes. Ao término da partida, 31 pessoas foram detidas. Com um forte esquema de segurança, a Polícia Militar mobilizou um efetivo de mais de 700 agentes e contou ainda com o apoio de drones equipados com tecnologia de videomonitoramento facial.

Na operação, a PM do Estado do Rio informou que apreendeu explosivos e armas brancas. Neste domingo, policiais do 18º BPM de Jacarepagguá foram acionados para uma ocorrência no bairro Tanque, na Zona Oeste. No local, os agentes dispersaram a confusão e dez pessoas foram detidas. Dois feridos foram levados para atendimento na UPA da Taquara.

No bairro da Vila São Luís, em Duque de Caxias, também houve confronto. No local, os militares realizaram um cerco, com ajuda de um veículo blindado, e prenderam 12 suspeitos. Na ação, foram apreendidos cabos de madeira, uma faca e um artefato explosivo. Outros três envolvidos estão custodiados no Hospital Moacyr do Carmo.

Já na Zona Norte, policiais do 41º BPM foram chamados para verificar informações sobre uma briga de torcidas em Vicente de Carvalho. Um grupo de torcedores fugiu ao perceber a chegada das equipes. Os agentes realizaram buscas pela região e prenderam seis envolvidos no confronto. Com eles, foram apreendidos dois bastões de madeira, uma granada e uma touca.

Para o esquema de segurança para o clássico, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) recebeu o apoio de diversas unidades operacionais. Além disso, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) também intensificou o patrulhamento nas estações a fim de garantir a segurança dos torcedores que usam o trem para ir ao Maracanã.

O empate entre os dois clubes cariocas manteve o Vasco entre os dez primeiros colocados (8º lugar com 35 pontos) na classificação e freou a tentativa do Flamengo de se aproximar dos líderes na tabela. O rubro-negro ocupa a quarta colocação (45) enquanto o líder Botafogo contabiliza 53.