Thiago Motta estreia na Liga dos Campeões no comando da Juventus com ambição de 'ir longe'

Thiago Motta fez um grande trabalho na temporada passada do Campeonato Italiano, levando o Bologna de volta à Liga dos Campeões após 59 anos. Sua estreia na beira do campo na principal competição europeia ocorre nesta terça-feira, mas na direção da Juventus, que o contratou para a vaga de Massimiliano Allegri. O treinador ítalo-brasileiro não esconde sua ambição e pretende levar a equipe "o mais alto possível", já com grande largada diante do PSV, em Turim.

Com o novo formato da Liga dos Campeões, com as equipes fazendo oito jogos na primeira fase contra rivais distintos, com os oito melhores se garantindo à próxima fase diretamente, largar bem como mandante se faz necessário e Thiago Motta vê a Juventus pronta para tamanho desafio.

"O formato da Liga dos Campeões é fascinante, vamos encarar muitas equipes diferentes, é um fator bonito e estimulante, que também muda o nosso trabalho. O importante é começar bem amanhã e depois pensar no próximo jogo", afirmou.

"É um grande orgulho iniciar esta bela competição, também estamos jogando em casa, mal posso esperar para começar o jogo diante dos nossos torcedores. Temos uma camisa histórica e estamos entusiasmados e focados no jogo de amanhã", disse. "Será um grande desafio, para nós mas também para o público, duas equipes que adoram jogar futebol vão se enfrentar."

Vindo de frustrante empate sem gols com o Empoli mesmo jogando bem melhor que o rival, Thiago Motta espera que o tropeço não se repita em Turim. "Em Empoli tivemos uma boa atuação, mesmo não tendo conseguido o resultado que queríamos, mas o capítulo está encerrado, o jogo fica para trás. Vamos vivenciar grandes emoções (nesta terça), é para isso que trabalhamos há anos, queremos vivenciar um grande jogo, vai ser muita gente, estamos felizes por ter essa responsabilidade, é lindo e traz muita energia", listou.

Nada, contudo, de menosprezar o rival holandês. "Devemos ter muito respeito por todos os nossos adversários e, obviamente, pelo PSV. Mas temos que estar focados no que temos que fazer em campo. Eles têm confiança na posse de bola, têm jogadores de qualidade e por isso teremos de recuperar a bola o máximo possível, para tentar fazê-los jogar um jogo diferente", avaliou o técnico.

"Teremos que ser compactos na defesa, sem deixar espaços nas entrelinhas, ser agressivos, impor o nosso jogo e dar continuidade às coisas que fazemos de melhor, tentando melhorar as outras. Quero ver uma equipe completa", afirmou, sem esconder seu sonho na Liga dos Campeões. "Para onde queremos ir? O mais alto possível, sendo competitivo com todos e começando amanhã (terça-feira)."