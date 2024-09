Estêvão tem números melhores que Neymar em seu primeiro Brasileirão; veja comparação

A vitória do Palmeiras sobre o Criciúma por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro foi importante para o clube não apenas para se manter na corrida pelo título com o Botafogo, mas também para consolidar a temporada de Estêvão. Em sua 22ª partida neste Brasileirão, o atacante igualou as marcas de Neymar em 2009, quando disputou pela primeira vez a competição. Além disso, o atacante alviverde tem uma média de gols e assistências por partida superior ao ex-santista.

Nesta temporada, Estêvão já marcou nove gols e deu sete assistências no Brasileirão. Ao todo, são 16 participações em gols marcados pelo Palmeiras em apenas 22 partidas - uma média de 0,72 participação a gol por jogo. Em comparação, Neymar, quando estreou com a camisa alvinegra em 2009, anotou 10 gols e seis assistências, mesmo número de participações que o atacante palmeirense, mas em 33 partidas - uma média de 0,48 por jogo.

Tecnicamente, Estêvão disputa seu segundo Brasileirão com a camisa alviverde. Na última partida do último ano, o atacante entrou em campo contra o Cruzeiro, em jogo que sacramentou o 12º título brasileiro do Palmeiras. Considerando esta partida, a média do atacante cai para 0,69 participação para gol por jogo.

Estêvão ainda pode melhorar a marcar e superar o número de gols que Neymar teve na temporada 2009. Até o final do Brasileirão, o Palmeiras disputará 12 jogos, na briga pelo título contra o Botafogo. A reta final do Brasileirão, há 15 anos, foi justamente o que impulsionou os números de Neymar: o atacante santista marcou seis em gols nas cinco rodadas finais, contra Náutico, Internacional, Coritiba e Cruzeiro - só passou em branco contra o Avaí.

"Falem do Estêvão, que não vou dizer o que penso, vou pedir à Leila para não vender este jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes. Deixem ele ficar conosco até 2027. Acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. Um garoto que defende, ataca, se mostra para o jogo", afirmou Abel Ferreira, em maio deste ano. Estêvão, no entanto, já teve sua venda negociada junto ao Chelsea, ainda aos 17 anos. Ele deixará em 2025, após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

A operação total foi fechada em 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), acima do valor da multa rescisória, que era de 45 milhões de euros (R$ 262 milhões), acertada quando o jogador assinou o primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Palmeiras já tem garantidos 45 milhões de euros e pode receber mais 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões) em metas. O clube fica com 70% do valor, o restante é do atleta e de sua família.

Além de Neymar, Estêvão pode superar o número de gols que Endrick teve no Brasileirão de 2023. O atacante, que hoje defende o Real Madrid, marcou 11 gols na edição da última temporada e foi crucial na arrancada que o Palmeiras teve na reta final, superando o Botafogo na corrida pelo título. Quando foi vendido ao Real Madrid, Endrick contou com valores semelhantes ao de Estêvão. Nos últimos jogos das Eliminatórias, ambos foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira.