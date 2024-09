Correção: Barcelona prepara 'supercontrato' para Lamine Yamal após bom início de temporada

A nota enviada anteriormente contém um erro no título e no texto. O nome correto do jogador do Barcelona não é Yamine Lamal, mas Lamine Yamal. Segue versão corrigida.

Com três gols e quatro assistências em cinco rodadas do Campeonato Espanhol, o jovem Lamine Yamal, de apenas 17 anos, continua queimando etapas no caminho de se tornar protagonista no cenário mundial. O bom início de temporada, somado ao destaque que o atleta obteve nos últimos meses, fez a diretoria do Barcelona se mexer no sentido de preparar um "supercontrato", para seu pupilo.

De acordo com o jornal esportivo "Marca", a intenção do clube catalão é estender o vínculo com o atleta até 2030 a fim de blindar o astro de investidas de outros gigantes do futebol.

O clube entende que ele está longe do salário recebido pelos principais nomes do elenco e pretende rever essa situação ao longo da disputa da temporada. De acordo com a publicação, atualmente ele fatura pouco mais de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,8 milhões).

Outro cuidado que a diretoria vai tomar nessa operação de blindagem ao jovem astro tem relação com a duração do contrato. O clube pretende prolongar o vínculo até 2030. No entanto, para definir esse novo prazo, o Barcelona vai ter de esperar o atleta fazer 18 anos em julho do ano que vem.

Essa exigência acontece por causa de uma determinação da Fifa. De acordo com a entidade, um clube só pode formalizar um contrato de longa duração com um jogador após ele completar 18 anos.