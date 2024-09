Ons Jabeur anuncia volta às quadras somente em 2025 para tratar lesão no ombro e fará caridade

A temporada chegou ao fim para a tenista Ons Jabeur. A tunisiana, 22ª no ranking da WTA, usou suas redes sociais nesta segunda-feira para anunciar que não joga mais em um de seus piores anos em questão de lesão. Ela vai tratar o problema no ombro e aproveitará o tempo livre para fazer caridade.

"Este ano tem sido extremamente difícil para mim e, como atletas, sabemos que a recuperação faz parte da jornada. Por causa da minha lesão no ombro, minha equipe médica e eu tomamos a difícil decisão de sair do circuito de tênis pelo resto da temporada", anunciou Jabeur nas redes sociais.

Além do tratamento, a tenista ainda buscará ajudar ao próximo, com ações para pessoas mais necessitadas. "Enquanto estou tirando um tempo para me curar, vou me dedicar aos trabalhos de caridade e garantir que façamos uma diferença real no mundo", revelou.

A expectativa é que esteja pronta para abrir 2025 na disputa do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália. "Obrigado por todo o seu apoio e mal posso esperar para voltar mais forte! Os vejo de volta à quadra na Austrália em 2025", completou.

A tunisiana vinha sofrendo com o problema no ombro e atuado somente uma vez após Wimbledon, na derrota diante de Naomi Osaka em Toronto, na qual pouco fez em quadra. Abriu mão de competições importantes, como Cincinnati e depois o US Open. Além do ombro, ela sofreu em 2024 com dores no joelho.

Sem melhor resultado na temporada foi avançar até as quartas de final de Roland Garros, ainda em maio. Do mais, poucas apresentações e muitas desist~encias por causa das seguidas lesões.