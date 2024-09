Ferroviária derrota Athletic-MG e fica muito próxima do acesso na Série C

A Ferroviária deu um grande passo em busca do acesso à Série B de 2025 na noite desta segunda-feira, quando na Arena Fonte Luminosa, bateu o Athletic-MG por 3 a 2, de virada, no fechamento da terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time paulista foi a sete pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo C, abrindo quatro pontos do Ypiranga, primeiro time fora da zona classificatória. Do outro lado, os mineiros pararam em quatro, na vice-liderança.

O duelo em Araraquara começou agitado e com chances para os dois lados, e quem conseguiu aproveitar o ataque primeiro foi a Ferroviária. Aos 12, Denilson tocou Medina na área, e com ajuda do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Juninho foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o marcador.

O jogo então esfriou e as equipes não conseguiram chegar com perigo novamente, esbarrando em duas defesas muito bem postadas. Aos 45, Quirino teve a chance de ampliar para o time paulista, mas parou em Glauco.

Na volta para o segundo tempo, o camisa 9 da Ferroviária teve mais uma boa chance aos sete, quando novamente parou no goleiro adversário. Entretanto, quem voltou a balançar as redes foi o Athletic, aos 12, quando Diego Fumaça aproveitou rebote da defesa, e da marca do pênalti, mandou de voleio para o fundo do gol.

E não demorou para a virada sair. Aos 15, Geovane recebeu com espaço na entrada da área e mandou uma bomba, sem chances para Saulo. Após sofrer o gol, a Ferroviária voltou a se lançar ao ataque e conseguiu igualar com Vitor Barreto, que aos 26 recebeu cruzamento de Igor Fernandes e mandou no cantinho.

Nos minutos finais, o jogo esquentou ainda mais e aos 30 Saulo operou um milagre, quando cara a cara com Denilson, salvou os paulistas. Aos 40, foi a vez de Glauco salvar os mineiros quando Juninho cruzou e Carlão mandou de cabeça, para uma boa defesa.

E quando parecia que o jogo terminaria empatado, aos 46, Cássio Gabriel cobrou escanteio na cabeça de Paulinho Santos, que desviou para o gol e definiu a vitória da Ferroviária por 3 a 2.

As equipes voltam a campo para a quarta rodada na próxima segunda-feira, quando a partir das 20h voltam a se enfrentar na Arena Sicredi, dando início ao segundo turno da fase final.