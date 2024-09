Técnico do Manchester United diz que Anthony precisa 'conquistar direito de jogar'

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, mandou um recado ao brasileiro Anthony, que perdeu espaço na equipe e quase não vem sendo utilizado neste início de temporada. Ao ser questionado sobre a escalação da equipe para o jogo desta terça com o Barnsley, pela Liga da Copa Inglesa, ele praticamente descartou utilização do atacante revelado pelo São Paulo.

Reserva nos quatro jogos que o time fez pelo Campeonato Inglês, Anthony entrou em campo somente no fim da partida em que o United foi derrotado pelo Brighton por 2 a 1. Em seu discurso, o treinador afirmou que os titulares vem sendo escolhidos pelo desempenho nos treinos.

"Os jogadores precisam conquistar o direito de jogar. Quando eles fazem as coisas certas nos treinamentos, quando a atitude corresponde, quando mostram desempenho, eles conquistam o direito de jogar", afirmou o comandante.

Sobre, Anthony, ele disse entender a vontade do atleta em recuperar a posição de titular, mas adiantou que, pelo menos por enquanto, outros atletas estão em melhores condições.

"Ele quer jogar, mas no futebol você escala o time que tem mais chances de vencer, o que tem a melhor química. Os jogadores têm que lutar por suas posições", afirmou o ten Hag que tem apostado em um trio ofensivo formado pelo argentino Garnacho, o marfinense Amad Diallo e o inglês Rashford.

No Campeonato Inglês, no entanto, o Manchester não teve um bom início. Até aqui, em quatro rodadas, o time obteve duas vitórias e duas derrotas, contabiliza seis pontos e ocupa a 10ª posição. Com 100% de aproveitamento nos quatro jogos que realizou, o Manchester City lidera a tabela.