Ex-técnico do Botafogo, Luís Castro é demitido do time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

O Al-Nassr, clube saudita do astro Cristiano Ronaldo, anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico português Luís Castro, 63 anos. O treinador havia deixado o Botafogo, no ano passado, em meio à disputa pelo título do Brasileirão, para se juntar ao time saudita.

A decisão foi motivada pelos maus resultados da equipe neste início de temporada. Na última segunda-feira, sem Cristiano Ronaldo, mas com os brasileiros Bento, Talisca, Wesley e Ângelo em campo, além do senegalês Sadio Mané, o Al-Nassr não saiu do empate por 1 a 1 com o Al-Shorta, do Iraque, na abertura da Liga dos Campeões da Ásia. No Campeonato Saudita, o conjunto de Riad acumula uma vitória e dois empates em três jogos, ocupando a modesta sétima colocação na tabela.

"O Al-Nassr anuncia que o técnico Luís Castro deixou o clube. Gostaríamos de agradecer a Luis e à sua equipe pelo trabalho dedicado nos últimos 14 meses, desejando-lhe boa sorte no futuro", comunicou o clube em suas redes sociais.

Ex-comandante do Porto e do Botafogo, Luís Castro chegou ao Al-Nassr em julho de 2023, após levar o clube carioca à liderança do Campeonato Brasileiro. Logo no início do trabalho, ajudou o clube a conquistar a Liga dos Campeões da Ásia, mas falhou em competições mais importantes.

Mesmo contando com estrelas internacionais, o Al-Nassr perdeu o título nacional para o rival Al-Hilal, algoz também na Supercopa. Na Liga dos Campeões da Ásia, o time de Cristiano Ronaldo foi eliminado pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nas quartas de final. No total, foram 36 vitórias, nove empates e nove derrotas em 54 partidas pelo clube.

Castro é o segundo treinador demitido pelo Al-Nassr desde a chegada do craque português, em janeiro de 2023. O francês Rudi Garcia caiu quatro meses depois. Segundo a imprensa saudita, o italiano Stefano Pioli, ex-treinador do Milan, é o favorito para assumir o comando do clube.