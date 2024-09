Técnico do PSG valoriza time sem astros antes de estreia na Liga dos Campeões: 'Coletivo forte'

O Paris Saint-Germain inicia a sua caminhada na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, diante do Girona, no Parque dos Príncipes, com uma realidade diferente das últimas temporadas. Para um time que já teve Messi, Mbappé e Neymar, o cenário aposta na força do grupo. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Luis Enrique comentou sobre o momento atual em meio à estreia da equipe francesa diante do Girona.

"É importante valorizar o que temos aqui e isso passa pela nossa equipe. Temos uma ideia clara de jogo. O que posso dizer até agora é que temos de continuar cumprindo as expectativas. Coletivamente, temos um time forte", afirmou o treinador.

Tirando por base o desempenho do PSG neste início de Campeonato Francês, a equipe parisiense realmente vem se mostrando competitiva. Líder isolada do torneio, a equipe venceu seus quatro compromissos, marcou 16 gols e ostenta um saldo de 13.

Sem os grandes nomes de temporadas passadas, o zagueiro brasileiro Marquinhos deu o tom do espírito do elenco. "O treinador nos moldou cada vez mais em um futebol baseado em uma filosofia coletiva. Estamos nos movendo nessa direção. Ainda não temos grandes nomes ou estrelas, mas temos a qualidade para alcançar os grandes objetivos", afirmou o capitão da equipe.

Em meio a essa filosofia, o time francês tem uma dura missão pela frente neste novo formato da Liga dos Campeões. Além do Girona, o PSG terá pela frente rivais de peso como o Arsenal, o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique e o Manchester City. No entanto, Luis Enrique pede paciência com o elenco. "Para tirar conclusões teremos de esperar meses e até temporadas", afirmou.