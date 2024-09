Patrocínio da Caixa renderá R$ 160 mi ao Comitê Olímpico do Brasil até os Jogos de Los Angeles

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Caixa anunciaram nesta terça-feira um acordo de patrocínio de R$ 160 milhões para o novo ciclo olímpico, até os Jogos de Los Angeles-2028. É o maior investimento já recebido pela entidade esportiva.

Paulo Wanderley, presidente do COB, e Carlos Vieira, mandatário da Caixa, assinaram o contrato de patrocínio máster da Caixa e das Loterias Caixa nesta terça, na sede do banco, em Brasília.

O evento contou com a participação dos medalhistas olímpicos de Paris-2024 Caio Bonfim (atletismo) e Rafael Silva (judô), além de Ana Sátila (canoagem), Lucas Verthein (remo), Luiz Oliveira (boxe), e presidentes de confederações brasileiras.

"O patrocínio é um marco na história do COB e beneficiará todo o esporte olímpico brasileiro. Esta conquista reflete o novo patamar do esporte olímpico brasileiro", afirmou Paulo Wanderley. "Esse patrocínio é para todos os atletas e para todas as equipes de todos os esportes olímpicos brasileiros. Esse recurso será investido diretamente nas confederações e, consequentemente, nos atletas."

Segundo o COB, os recursos serão investidos nos próximos quatro anos na preparação dos atletas do Time Brasil para a Olimpíada de Los Angeles e no desenvolvimento das modalidades. A entidade pretende criar um novo programa de transferência de recursos para as confederações, equipes e atletas.

"A Caixa tem uma vocação social muito profunda. Patrocinamos da base ao topo, do esporte olímpico e do paralímpico. É a chance de darmos oportunidade para que os brasileiros possam ter cidadania por meio do esporte", disse Carlos Vieira, presidente da instituição financeira.

Pela Lei das Loterias, 1,7% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e da loteria federal é destinado ao COB para diversas ações e repasse às confederações.