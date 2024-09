Real Madrid bate Stuttgart com gol de Endrick e Bayern goleia em estreia na Liga dos Campeões

A estreia da Liga dos Campeões com seu novo formato reservou grandes jogos nesta terça-feira. Atual campeão do torneio, o Real Madrid venceu o Stuttgart por 3 a 1 no Santiago Bernabéu. Mbappé fez o gol dos espanhóis em jogada de Rodrygo, mas os alemães buscaram o empate em cabeçada de Undav. No fim da partida, Rüdiger fez o segundo e Endrick, nos acréscimos, garantiu a vitória de 3 a 1. Já o Bayern contou com a estrela de Harry Kane, que marcou quatro vezes e comandou o time alemão nos 9 a 2 sobre o Dínamo de Zagreb, em Munique.

Em um duelo que envolveu dois grandes times na Itália, quem levou a melhor foi o Liverpool. O time inglês derrotou o Milan de virada por 3 a 1 e estreou na competição com uma importante vitória fora de casa. Em Lisboa, o Sporting superou o Lille por 2 a 0 enquanto o Aston Villa bateu o Young Boys por 3 a 0.

VITÓRIA DIFÍCIL NO SANTIAGO BERNABÉU

Em Madri, após um primeiro tempo morno, o jogo pegou fogo na etapa final. No primeiro minuto da etapa complementar, Rodrygo escapou pela direita, entrou na área e só rolou para Mbappé empurrar para o gol vazio: 1 a 0.

Aos 18, porém, o Stuttgart empatou o confronto. Em um momento em que o Real Madrid era superior em campo, Undav se aproveitou de um cruzamento na área e, de cabeça, deixou tudo igual no Santiago Bernabéu.

Quando tudo indicava que o duelo terminaria empatado, Rüdiger completou cobrança de escanteio e fez 2 a 1 para os donos da casa aos 37 minutos. Mas o melhor estava reservado para os acréscimos. Endrick entrou no fim, arrancou do campo de defesa sem receber marcação, e chutou no canto para deixar a sua marca nos 3 a 1 do Real Madrid na estreia da Liga dos Campeões.

BAYERN ESTREIA COM GOLEADA

O Bayern não poderia ter uma estreia mais avassaladora na Liga dos Campeões. O time alemão fez 9 a 2 no Dínamo de Zagreb com um show de Harry Kane em Munique. O centroavante inglês marcou quatro vezes (três em cobrança de pênalti) e deixou o campo como destaque.

E o triunfo começou justamente com um gol dele. Pavlovic sofreu penalidade e o camisa 9 bateu com categoria para fazer 1 a 0 aos 19 minutos. O segundo gol foi uma pintura. Gnabry jogou a bola na área e Pavlovic só escorou com o peito para Raphaël Guerreiro bater de primeira aos 33.

Acuado, o Dínamo Zagreb continuou sendo envolvido e levou o terceiro em questão de minutos. Em um escanteio curto, Kimmich recebeu de Musiala pela esquerda e cruzou na cabeça de Olise: 3 a 0.

No segundo tempo, o time croata se aproveitou de um apagão dos alemães e fez dois gols em dois minutos com Petrovic e Ojiwara. Mas a esperada reação parou por aí.

A estrela de Harry Kane voltou a brilhar e o Bayern retomou o gosto por balançar as redes adversárias. Oportunista, o inglês pegou sobra na área e chutou para fazer 4 a 2. O Bayern apertou o ritmo e Olise fez o quinto. O time alemão ainda teve mais dois pênaltis a seu favor que o centroavante inglês converteu aumentando a goleada para 7 a 2. Sané marcou o oitavo e Goretzka fechou a partida em 9 a 2.

MILAN PERDE EM CASA DE VIRADA

O Liverpool conseguiu um importante resultado em seu primeiro jogo nesta edição da Liga dos Campeões ao derrotar o Milan de virada, por 3 a 1, em Milão. A equipe rubro-negra abriu o placar logo aos 3 minutos com Pulisic. Ele recebeu passe de Morata, entrou em velocidade e finalizou cruzado para fazer 1 a 0 e inflamar a torcida.

O Liverpool equilibrou o confronto a partir dos 20 minutos e empatou com Konaté. Gakpo bateu falta da esquerda e o zagueiro subiu mais que a zaga para fazer 1 a 1. A virada também veio em jogada de bola aérea. Van Dijik aproveitou escanteio e estufou a rede: 2 a 1.

No segundo tempo, o Liverpool adotou a postura de esperar o Milan em seu campo e definiu o confronto em 3 a 1. Gakpo mais uma vez foi preciso no cruzamento e Szoboszlai finalizou de primeira para garantir o triunfo fora de casa.

SPORTING SUPERA LILLE

Em Lisboa, o Sporting confirmou o seu favoritismo e superou o Lille pelo placar de 2 a 0. Os donos da casa saíram na frente no placar já no fim do primeiro tempo, após um erro na saída de bola do rival francês.

Gyökeres percebeu a defesa mal posicionada, se livrou dos zagueiros e conseguiu espaço para a finalização. O chute certeiro foi no canto do goleiro Chevalier, que não conseguiu fazer a defesa, aos 37 minutos.

Diante de um rival mais preocupado em se defender do que buscar a igualdade no placar, o Sporting definiu o triunfo com um gol na etapa final. Debast arriscou um chute de longe e acertou o ângulo fechando o jogo em 2 a 0.

O Aston Villa também entrou em campo e venceu o Young Boys por 3 a 0. Tielemans e Ramsey fizeram 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Amadou Onana marcou o terceiro e definiu o triunfo fora de casa.