Novorizontino afunda o Brusque na zona de queda e abre vantagem na liderança da Série B

O Novorizontino continua mais líder do que nunca na Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 27ª rodada, o time do interior paulista irá dormir com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Santos, depois de superar Brusque por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Rafael Donato foi o autor do gol.

Com mais uma vitória, o time de Eduardo Baptista chegou a 50 e segue consolidado na ponta da tabela. O Santos, vice-líder, soma 46 e ainda atua na rodada. Os dois se enfrentam no domingo, na Vila Belmiro. Já o Brusque segue no seu calvário particular, ocupando a vice-lanterna, com 26 pontos, dois a menos que o Ituano, primeiro time fora do Z-4 (zona de rebaixamento).

Mesmo com desfalques, o Novorizontino não mudou seu padrão de jogo. Pressionando nos minutos iniciais, os donos da casa rodavam a bola, mas faltava capricho na hora de concluir as jogadas. O Brusque era mais perigoso e tentava surpreender o líder do campeonato nos contra-ataques.

A primeira grande chance saiu do lado dos visitantes, em chute cruzado de Moccelin para fora. O Novorizontino respondeu com Léo Tocantins. Se pelo chão não dava resultado, o time paulista aproveitou a bola parada para abrir o placar. Rodrigo Soares cobrou falta na área e Rafael Donato cabeceou forte para marcar, aos 39 minutos.

O Novorizontino voltou do intervalo apostando na bola aérea para ampliar o marcador. Os zagueiros Patrick e César Martins cabecearam com direção, mas pararam no goleiro Matheus Nogueira.O Brusque seguiu na estratégia do contra-ataque. O time chegou a assustar com Osman, porém o atacante estava em posição irregular.

Os donos da casa seguiram com mais posse de bola e cadenciando a partida. Administrando a vantagem, o time ocupava o campo de ataque, trocava passes em busca do espaço para matar o duelo. Na reta final, satisfeito com a vitória, o Novorizontino tirou o pé e apenas aguardou o apito final para seguir consolidado na liderança da Série B.

Na próxima rodada, o Novorizontino tem o tão aguardado confronto contra o Santos, às 21h, na segunda-feira, na Vila Belmiro. No mesmo dia e horário, o Brusque recebe o Amazonas, no Gigantão das Avenidas.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 BRUSQUE

NOVORIZONTINO - Jordi; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Geovane (Marlon), Eduardo e Léo Tocantins (Danilo Barcelos); Rodolfo, Fabrício Daniel (Lucas Cardoso) e Pablo Dyego (Reverson). Técnico: Eduardo Baptista.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace e Jhan Torres (Madison); Rodolfo Potiguar (Keké), Paulinho (Diego Tavares) e Dentinho; Diego Mathias, Guilherme Queiroz (Agustín González) e Paulinho Moccelin (Osman). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Rafael Donato, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick e Marlon (Novorizontino); Dentinho e Paulinho Moccelin (Brusque).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 81.525,00.

PÚBLICO - 5.551 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).