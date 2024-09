Cássio admite oscilação, mas vê Cruzeiro pronto para dar a resposta contra o Libertad

Apesar de ter vencido apenas uma vez nas últimas sete apresentações do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem tudo para se recuperar, chegar ao G-4 do Nacional e buscar o título da Copa Sul-Americana. Essa é a opinião do goleiro Cássio, que vê a oscilação da equipe como passageira e acredita que a torcida celeste terá bons motivos para festejar até o fim do ano.

"Todas as equipes oscilaram em algum momento, mesmo as que brigam na ponta de cima do Brasileiro. Os últimos desempenhos não foram bons, mas o Cruzeiro está na parte de cima da tabela, brigando pelo G-4, e nas quartas de final da Sul-Americana, com chances reais de buscar o título. Claro que primeiro precisamos passar, ver jogo a jogo", afirmou Cássio. "Não concordo que o Cruzeiro vive um momento difícil, momento difícil é se você está brigando para não cair. Temos oscilado, mas estamos perto do G-4".

Apesar da confiança, o goleiro sabe que o clube mineiro precisa retomar a confiança e o caminho das vitórias. A primeira oportunidade será nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), diante do Libertad, em Assunção, no Paraguai.

"Nessas situações (de mata-mata), o resultado é mais importante que o desempenho. Precisamos ser consistentes nos dois jogos, cometer o mínimo de erros e buscar o resultado positivo independentemente de ser em casa ou fora", comentou. "Não fizemos uma boa partida no domingo, contra o São Paulo, mas o próximo jogo é sempre o mais importante e podemos voltar do Paraguai com um bom resultado."

Cássio também defendeu o técnico Fernando Seabra, que vem sendo criticado por parte da torcida cruzeirense, e ressaltou a confiança no treinador. "A pressão não é só sobre o Seabra, é em cima de todo o elenco, e estamos fechados com ele. Temos que dividir a culpa, confiamos no trabalho dele e podemos dar uma resposta na quinta-feira", comentou o experiente atleta, alertando aos perigos do Libertad.

"É um time muito competitivo, tem dois atacantes de muito calibre e precisamos ter cuidado", disse, referindo-se a Roque Santa Cruz e Óscar Cardozo. "Não podemos dar brecha, eles vão tentar se impor em casa e precisamos ser inteligentes", avisou.

Depois da partida de ida das quartas de final da Sul-Americana, contra o Libertad, o Cruzeiro buscará a reabilitação no Brasileirão diante do Cuiabá, no domingo, às 18h30. A equipe celeste ocupa a sétima posição no Nacional com 41 pontos.