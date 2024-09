Ramón deixa série aberta com Fortaleza e vê bela apresentação como combustível contra a queda

Ramón Díaz estava encantado após a bela apresentação do Corinthians diante do Fortaleza, nesta terça-feira, no Castelão. O triunfo por 2 a 0 fora de casa na ida das quartas de final deixaram o comandante empolgado para uma volta por cima no Brasileirão. O técnico acredita que a equipe tem tudo para deixar a zona de rebaixamento caso repita a apresentação do Castelão na competição nacional. Mas, nada de cantar vitória e definição no mata-mata. "Está aberto."

Depois de um primeiro tempo mais precavido no Castelão lotado, o Corinthians cresceu na segunda etapa e enfileirou chances de gols. Comandado por Igor Coronado na armação - abriu o placar no fim dos 45 minutos iniciais - anotou dois, mas podia ter feito mais, com Talles Magno errando duas oportunidades claras, por exemplo.

A apresentação, com demonstração de força de um elenco que entrou em campo com diversas mudanças em relação ao jogo do Botafogo, será utilizada como combustível para a arrancada contra a queda no Brasileirão, a partir do sábado, quando recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena.

"Temos de parabenizar todos os jogadores pelo espírito demonstrado desde o começo, diante de um grande rival, que foi finalista da Sul-Americana na temporada passada, tem um grande treinador, em um campo difícil...", enfatizou Ramón Díaz. "Tivemos atitude, jogamos como time grande, e todos responderam da melhor maneira. Estou feliz com todo o grupo, os jogadores estão fazendo um esforço incrível nos três torneios", elogiou o técnico, antes de já mirar o Brasileirão.

"Queremos o resultado positivo e sair do perigo o mais rápido possível pela torcida do Corinthians. Sabemos a posição que estamos e temos de nos recuperar no Brasileirão", advertiu. "Sabemos da situação complicada, mas se a equipe responder dessa maneira, vamos sair, com atitude e contundência. Já conseguimos em muitas ocasiões e devemos continuar dessa maneira."

O espírito de luta, unido com a apoio da torcida e a chegada de reforços de peso, viraram a aposta para um fim de ano com menos sofrimento e algo para "comemorar". Sempre com os pés no chão.

"Pelo plantel que temos, e a possibilidade do que as chegadas podem fazer, podemos competir nos três torneios. Mas, a série (contra o Fortaleza) não está fechada, jogamos com uma grande equipe. Se continuarmos com essa mentalidade, vamos ter possibilidade de passar, mas não está fácil", alertou, pregando foco também ao jogo de volta, na próxima terça-feira.