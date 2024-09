Fluminense precisa quebrar tabu contra o Atlético-MG para manter o sonho do bi na Libertadores

Atual campeão da Copa Libertadores, o Fluminense tenta esquecer a briga contra o rebaixamento no Brasileirão para manter o sonho do bi da América. Para continuar vivo no seu objetivo, precisa passar pelo Atlético-MG pelas quartas de final. O primeiro embate acontece nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Campeão em 2013, o time mineiro quer repetir o feito 11 anos depois.

Vivendo altos e baixos no Brasileirão após a saída do técnico Fernando Diniz e a chegada de Mano Menezes, o Fluminense tem priorizado a Libertadores para subir de patamar no torneio continental. Fez uma primeira fase muito boa ao garantir a liderança do Grupo A. Mais tarde, despachou o Grêmio nos pênaltis.

O Atlético-MG, apesar de não ter conseguido se encaixar para brigar pelo título do Brasileirão, é um dos favoritos tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. No torneio continental, fez a segunda melhor campanha da primeira fase, atrás apenas do River Plate, da Argentina. Nas oitavas, eliminou o San Lorenzo. Segue invicto.

Há um tabu incomodando o Fluminense neste duelo particular. O time carioca nunca venceu o rival em torneios disputados pelo sistema mata-mata. Eles já estiveram frente a frente na extinta Copa Conmebol e na Copa do Brasil em duas oportunidades cada. O Atlético se classificou em todas. Este é o primeiro duelo válido pela Libertadores.

O Atlético tem vantagem também no retrospecto geral. Foram 81 partidas, com 34 vitórias, 25 empates e 22 derrotas. Nos últimos 14 jogos, o Fluminense venceu apenas duas vezes. Sofreu seis reveses e empatou outras seis partidas.

O técnico Mano Menezes poderá escalar o Fluminense com o que tem de melhor, já que o lateral-esquerdo Marcelo, o meia Renato Augusto e o atacante Cano estão à disposição. No entanto, apenas o lateral parece ter a confiança do comandante para iniciar entre os titulares.

Mano deve continuar apostando em um meio de campo com Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias e Kevin Serna, mantendo o jovem Kauã Elias isolado no ataque. Além de Cano e Renato Augusto, outros jogadores aparecem como opções, casos do meio-campo Lima e do atacante Keno.

"Temos um compromisso difícil na Libertadores e podem ter certeza que estaremos fortes de novo. Não é a primeira vez que estamos vindo de uma derrota, não é a única que sofremos. O que posso garantir é que a equipe está sempre preparada para responder", afirmou Mano Menezes, referindo-se à virada sofrida diante do Juventude, por 2 a 1, com dois gols relâmpagos marcados em três minutos.

Do outro lado, o Atlético tem um desfalque importante. O lateral-direito Saravia ficou em Belo Horizonte para dar continuidade ao tratamento de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Ele se juntou a Alisson Santana, Otávio, Vargas e Zaracho, todos no departamento médico.

Assim como foi na derrota para o Bahia, por 3 a 0, Mariano deve iniciar na direita. O técnico Gabriel Milito confia na sua força ofensiva com Paulinho e Hulk para conquistar um grande resultado do Rio.

"Sabemos que vamos enfrentar o atual campeão da Libertadores, estão defendendo o título, então a gente sabe que o favoritismo hoje é deles. Mas vamos lá fazer um grande jogo para que se Deus quiser sair com um resultado positivo e no segundo jogo carimbar uma classificação para a próxima fase", disse Hulk.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias e Kevin Serna; Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Aranha; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).