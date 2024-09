Ex-São Paulo e seleção, Bruno Cortez anuncia aposentadoria e tentará carreira de técnico

Chegou ao fim nesta quarta-feira a carreira do lateral-esquerdo Bruno Cortez, que estava no Sampaio Corrêa, mas defendeu as cores de gigantes do País, casos do São Paulo, Botafogo e Grêmio, além da seleção brasileira e do Peñarol, no Uruguai. Aos 37 anos, o jogador vai se dedicar à carreira de treinador.

Em um post em suas redes sociais com todas as camisas que vestiu na carreira, o jogador garantiu que não abandonará o futebol. "Foi uma história linda de muita luta, entrega, perseverança, fé em Deus e dedicação, mas toda experiência tem um começo, meio e fim, e chegou o momento de encerrar a minha trajetória como jogador de futebol profissional", iniciou seu post o jogador.

"Fui dos campos de terra batida de Campo Grande ao sonho mágico de vestir a camisa da seleção brasileira, de ser campeão da Libertadores da América (com o Grêmio), e por isso não tenho nada a lamentar, apenas agradecer por tudo o que vivi e conquistei."

Cortez sempre foi humilde - celebrou sua festa de casamento em uma rede de fast food por exemplo - e se vê capacitado para comandar equipes daqui para a frente depois de muito aprendizado dentro dos gramados.

"Valeu demais por cada partida, por cada pessoa que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar. Por cada clube e torcedor que tive a honra de representar em campo. Não vou dizer adeus ao futebol porque seguirei no esporte, agora buscando uma carreira de treinador, então espero revê-los em um futuro próximo", revelou sua nova meta. Ele já tem as licenças A e B da Academia da CBF.

"Não poderia deixar de encerrar essa despedida sem agradecer primeiramente a Deus e também a minha mulher Juliana, meus filhos Pablo e Noah, e a todos os meus familiares e amigos que estiveram comigo ao longo dessa caminhada. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus."