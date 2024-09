Quem foi Bobby Charlton? Entenda como Endrick ganhou apelido ao chegar no Real Madrid

Endrick marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões em sua estreia pelo Real Madrid na competição na terça-feira. Em apenas cinco jogos e 20 minutos em campo, já tem dois gols com a camisa merengue. Coadjuvante do ataque estrelado por Vinícius Júnior, Rodrygo, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, o brasileiro ganhou seu espaço no elenco espanhol, mas com um nome pouco usual: Bobby, em referência ao lendário atacante inglês Bobby Charlton, campeão mundial em 1966.

"O nome dele não é Endrick, é Bobby", afirmou Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, após a vitória sobre o Stuttgart, por 3 a 1. Nas redes sociais, boa parte dos companheiros chama o jovem brasileiro pelo apelido, ao invés de seu nome real - ou variações destes. O motivo é simples: antes de chegar à Espanha, Endrick disse, em diversas oportunidades, que tem Bobby Charlton como um ídolo no futebol.

"Sou um fã do Bobby Charlton, é um cara que jogou bastante neste estádio (Wembley) e é inglês também. Poder jogar no estádio onde ele atuou e fez bastantes gols, e poder marcar aqui também, é muito importante pra mim", afirmou o brasileiro, em abril, após marcar seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. O perfil do Manchester United, clube que Charlton defendeu ao longo de sua carreira, exaltou a declaração do jovem. "O legado de Sir Bobby é eterno", escreveu.

Em outra oportunidade, Endrick também colocou Bobby Charlton na lista dos seus cinco atacantes favoritos, ao lado de Cristiano Ronaldo, Puskás, Vinícius Júnior e Bellingham. À exceção do inglês, os demais defenderam o Real Madrid ao longo de sua carreira. "Meu nome é Endrick. Como todos sabem, a equipe é muito importante para nós, a nossa união. A gente brinca, ri um com o outro. Sempre que é para brincar, a gente brinca", afirmou à TNT Sports após o jogo contra o Stuttgart.

Bobby Charlton é tido como um dos maiores jogadores da história da seleção inglesa. Pelo Manchester United, conquistou quatro vezes o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões, em 1967/1968. Pela seleção nacional, a Copa do Mundo de 1966 lhe rendeu a Bola de Ouro da revista France Football.

Morto em 2023, aos 86 anos, Bobby Charlton é eternizado com uma estátua à frente do estádio de Old Trafford, em Manchester. Além do tradicional time inglês, defendeu o Preston North End e encerrou sua carreira no Waterford United, da Irlanda.

Antes disso, em 1958, o jogador sofreu um acidente de avião com a delegação do United em 1958, que voltava de Belgrado, então Iugoslávia, após duelo com o Estrela Vermelha. Após escala em Munique, na Alemanha, o avião teve problemas para decolar e atingiu uma casa próximo ao aeroporto.

Oito jogadores do elenco morreram e Bobby Charlton, aos 20 anos, ficou gravemente ferido. Mesmo assim, conseguiu se recuperar para disputar a final da Copa da Inglaterra no mesmo ano e ser convocado para representar a seleção inglesa na Copa do Mundo de 1958.