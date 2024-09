Tottenham sofre, mas bate o Coventry City de virada e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Em um jogo dramático nesta quarta-feira, o Tottenham garantiu a classificação às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa ao derrotar, de virada, o Coventry City, time da segunda divisão, por 2 a 1 nos minutos finais do confronto. A equipe do técnico Ange Postecoglou perdia a partida até os 43 minutos do segundo tempo, quando Djed Spence e Brennan Johnson estufaram a rede e garantiram o triunfo e a permanência da equipe no torneio.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo burocrático e com poucas oportunidades de gol. Previsível na criação, o Tottenham teve dificuldades para furar a retranca do adversário.

Na volta do intervalo o panorama se manteve até os 20 minutos, quando o Coventry surpreendeu e inaugurou o marcador. Bassette deu uma assistência na medida para Thomas-Asante. Ele chegou batendo forte e fez 1 a 0 com um chute no canto.

A partir daí a equipe londrina se lançou ao ataque, mas de forma desorganizada, teve de recorrer às bolas na área. Diante da pressão, a virada acabou sendo concretizada nos momentos finais.

Djed Spence igualou o marcador aos 43 minutos ao receber passe de Kulusevski. Mesmo entre dois zagueiros, ele achou espaço para a finalização e fez 1 a 1. O Coventry perdeu a concentração e aos 47 minutos Brennan Johnson anotou o 2 a 1, garantindo a virada e a classificação.

No outro jogo da rodada, o Brighton fez valer o mando de campo derrotou o Wolverhampton por 3 a 2 e também carimbou a vaga à próxima fase do torneio. Com pouco mais de meia hora de confronto, o time da casa marcou dois gols.

Aos 14 minutos, Balela mostrou oportunismo para abrir o placar. Os Wolves seguiram cometendo erros em seu sistema defensivo e viram o adversário aumentar aos 31 com Adingra. Pouco antes do intervalo, os visitantes conseguiram descontar com o português Gonçalo Guedes.

O segundo tempo teve um ritmo menos intenso, mas o final também foi emocionante. À frente no placar, o Brighton anotou 3 a 1 aos 40 minutos com Ferdi Kadioglu. Nos acréscimos o meio-campista Tommy Doyle ainda diminuiu para 3 a 2, mas não houve tempo para mais nada.