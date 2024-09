Flick vê Barcelona entre favoritos na Liga dos Campeões: 'Podemos ganhá-la e estamos prontos'

Não faz muito tempo, o Barcelona levou 3 a 0 do Monaco na tradicional disputa do Troféu Joan Gamper, na Catalunha. Nesta quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez na França, pela estreia da Liga dos Campeões, e o técnico Hansi Flick não apenas vê a equipe espanhola forte na disputa, como a coloca entre as favoritas para erguer o título.

"Podemos ganhar a Liga dos Campeões. Grandes clubes como o Barça querem ganhar títulos e a Liga dos Campeões é a melhor competição do mundo. Estamos prontos para jogar contra os melhores", afirmou o treinador alemão em coletiva já em solo francês. "A equipe está confiante. Em uma competição como a Liga dos Campeões, precisamos de ser agressivos e focados."

A surpreendente declaração veio justamente quando o futebol do Barcelona era questionado. O técnico ainda esbanjou confiança ao falar do sentimento de vingança após a Sura na Copa Joan Gumper.

"Agora é uma situação nova, a Liga dos Campeões e todos estão prontos e querem jogar", disse, elogiando seu grupo. "Os jogadores têm qualidade para jogar em um padrão mais alto", garantiu, mesmo com alguns desfalques. Terá, ao menos, o retorno de Ansu Fati.

"Somos bons com a bola e também sem a bola, e essa é a chave para o nosso sucesso", disse, sem esconder sua expectativa com o apoio da garotada aos jogadores mais experientes. "Eles podem se orgulhar do trabalho feito em La Masia, é só ver os jogadores da primeira equipe que foram treinados aqui. Eles saem preparados para dar um passo à frente, melhorar e aumentar seu desempenho."