Sport perde pênalti no fim e fica no empate com o Goiás pela Série B

Sport e Goiás fizeram um duelo de tirar o fôlego nesta quarta-feira, na Arena de Pernambuco, quando se enfrentaram pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e ficaram no empate, por 1 a 1. Os gols foram anotados na primeira etapa e com direito a pênalti perdido nos minutos finais da partida pelo time pernambucano.

Com o resultado, o Sport foi a 43 pontos e se manteve na quarta colocação da tabela de classificação, com o mesmo número do Mirassol, mas a frente no saldo de gols (8 a 6), e com um jogo a menos. Do outro lado, os goianos foram a 37.

A primeira etapa começou a todo vapor. Após muita disputa no meio de campo, o Goiás conseguiu decidir na bola parada. Aos 10 minutos, Edu Júnior aproveitou falha da defesa em cobrança de escanteio e fuzilou para o fundo do gol: 1 a 0. Entretanto, desde então, o Sport se lançou ao ataque.

E em uma dessas investidas, aos 18, Pedro Vilhena foi derrubado por DG e o árbitro assinalou pênalti. Após análise do VAR, Zé Roberto foi autorizado a bater e não desperdiçou, igualando o marcador. O time pernambucano chegou novamente com perigo com Titi Ortíz, Lucas Lima e Zé Roberto, mas a defesa do Goiás evitou o pior.

Entretanto, na segunda etapa, o ritmo caiu. A primeira boa chance foi criada apenas aos 13, quando Lucas Lima serviu Barletta e o meia do Sport chutou cruzado, tirando tinta da trave. Aos 20, foi a vez de Titi Ortíz bater falta com muito perigo e parar em boa defesa de Tadeu.

O jogo voltou a esquentar nos minutos finais. Aos 44, Lucas Lima mandou colocado e a bola passou rente à trave de Tadeu. E quando parecia não ter mais emoção, aos 47, Wellington Silva recebeu uma carga de Tadeu na área e a arbitragem assinalou pênalti. Após muitas reclamações goianas, Coutinho foi para a cobrança, deu a paradinha e mandou a bola na trave esquerda. No rebote, Tadeu defendeu o chute de Titi Ortíz e assegurou o empate.

As equipes voltam a campo para a 28ª rodada da Série B em datas diferentes. No sábado (dia 21), o Goiás joga no estádio Hailé Pinheiro para encarar o Mirassol, às 17h. Já o Sport joga somente na segunda-feira (dia 23), quando encara o Paysandu, a partir das 18h30, na Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 GOIÁS

SPORT - Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Julián Fernandez, Fabricio Domínguez (Pedro Vilhena, depois Lenny Lobato) e Titi Ortiz; Lucas Lima, Barletta (Wellington Silva) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e DG (Cristiano); Marcão, Juninho e Edson (Nathan Melo); Jhon Vásquez (Paulo Baya), Edu Júnior (Thiago Galhardo) e Welliton (Luiz Henrique). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Edu Júnior, aos 10, e Zé Roberto, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chrystian Barletta, Rafael Thyere, Titi Ortíz, Pedro Vilhena, Gustavo Coutinho, Felipinho (Sport); Thiago Rodrigues, DG, Messias, Juninho, Diego Caito, Lucas Ribeiro, Thiago Galhardo, David Braz (Goiás).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS).

RENDA - R$ 239.110,00.

PÚBLICO - 14.432 torcedores.

LOCAL - Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).