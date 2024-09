Amazonas vence Operário com gol nos acréscimos e começa a sonhar na Série B

O Amazonas venceu o Operário-PR nesta quarta-feira, pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado na Arena Amazônia e contou com gols de Sassá e Matheus Serafim para o time da casa. Vinícius Mingotti diminuiu a favor dos visitantes.

Com o resultado, o Amazonas chegou aos 39 pontos, enquanto o Operário estacionou nos 36. Neste momento, os times fazem campanhas confortáveis e distantes da zona do rebaixamento.

Logo no primeiro ataque do Amazonas na partida, Matheus Serafim invadiu a área do Operário e foi derrubado. Após análise do VAR, o pênalti foi assinalado. Sassá bateu firme no canto direito e o goleiro Gabriel Mesquita tocou na bola, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo.

A resposta do Operário aconteceu aos 26, quando Neto Paraíba mandou uma bomba da entrada da área e o goleiro Marcão fez uma grande defesa. Nathan se esforçou para pegar o rebote, mas mandou para fora.

Aos 36 minutos, o time visitante deixou tudo igual. Pará encontrou Vinícius Mingotti em boas condições no ataque e o centroavante acertou uma finalização rasteira, para marcar a reação dos paranaenses. No fim do primeiro tempo, o Amazonas acumulou oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes.

O que sobrou no primeiro tempo em termos de chances de gol, faltou o segundo. A primeira oportunidade aconteceu aos 13 minutos, quando Boschilia recebeu livre e quase colocou o Operário em vantagem, mas mandou para fora. Aos 17, Matheus Serafim aproveitou passe de Sassá, mas também errou a meta.

Em busca do segundo, Ênio fez boa jogada pela direita do ataque do Amazonas e finalizou bem, mas parou na boa participação do goleiro Gabriel Mesquita. O jogo esquentou e ficou bastante faltoso. Aos 25, Maxwell levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Operário com 10 em campo.

Com vantagem numérica, o Amazonas criou oportunidades de ficar na frente do placar. Aos 47 minutos, a insistência foi premiada. Matheus Serafim fez jogada individual pela esquerda e bateu cruzado, para marcar o segundo e decretar a vitória do time da casa.

O Amazonas volta a campo na segunda-feira (dia 23), para enfrentar o Brusque, às 21h30, no estádio Dr. Hercílio Luz. O Operário encara o Guarani, na terça-feira (dia 24), às 19h, no Germano Kruger.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 1 OPERÁRIO

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel (Bruno Lopes), Alvariño, Miranda e Fabiano (Renan Castro); Barros (Rafael Tavares), Jorge Jiménez, Diego Torres e Ênio; Sassá (Dentinho) e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda

OPERÁRIO - Gabriel Mesquita; Ocampos, Allan Godói, Willian Machado e Pará; Índio (Rodrigo Lindoso), Neto Paraíba (Felipe Augusto), Jacy e Boschilia (Marco Antônio); Vinícius Mingotti (Daniel) e Nathan (Maxwell). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Sassá, aos oito, e Vinícius Mingotti, aos 37 minutos do primeiro tempo. Matheus Serafim aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dentinho (AMA); Willian Machado, Rodrigo Lindoso e Maxwell (OPE).

CARTÃO VERMELHO - Maxwell (OPE).

ÁRBITRO - Paulo José Souza Mourao (MA).

RENDA - R$ 39.865,00.

PÚBLICO - 5.990 torcedores.

LOCAL - Arena da Amazônia, Manaus (AM).