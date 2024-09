Morre mãe do presidente do São Paulo Júlio Casares aos 96 anos

Logo após o apito final na partida entre São Paulo e Botafogo, que terminou empatada em 0 a 0, a assessoria do tricolor paulista informou a morte da mãe do presidente do clube Julio Casares. Maria Pereira Casares tinha 96 anos.

Em comunicado oficial publicado em seu Instagram, o presidente do clube divulgou que o velório acontecerá no Cemitério Morumby, localizado no bairro do Morumbi, nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã.

"É difícil escolher palavras para esse momento. Além de nos darem a dádiva da vida, nossos pais são sempre os primeiros e mais importantes exemplos que temos. No meu caso, fui agraciado por ser filho de duas pessoas tão especiais. Maria Pereira Casares, aos 96, nos deixou exatamente no dia de um jogo tão importante", iniciou o texto.

Julio Casares ressalta o amor que a mãe tinha pelo São Paulo e que foi passado para ele. Segundo outras publicações feitas em seu perfil, o presidente do São Paulo lembrou que comemorou ao lado de Maria o título da Copa do Brasil, conquistado em setembro do ano passado.

"O amor dela pelo Tricolor era emocionante. No ano passado, mesmo no hospital, ela me falou que seríamos campeões da Copa do Brasil", escreveu o dirigente.

Casares retornará do Rio de Janeiro para a capital paulista junto com o elenco tricolor após o empate com o Botafogo por 0 a 0 na partida de ida das quartas de final da Libertadores.