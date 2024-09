Luiz Gustano aprova empate no Engenhão com Botafogo e aposta na conquista da vaga no MorumBIS

O volante Luiz Gustavo gostou do empate sem gols obtido pelo São Paulo, nesta quarta-feira, no Engenhão, diante do Botafogo, no primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores. O jogador aposta em um panorama diferente no MorumBIS, daqui uma semana no jogo de volta.

"O mais importante foi fazer o resultado parcial. Agora temos o jogo de volta, na nossa casa, com nossa torcida. Então é trabalhar para organizar mais nossa equipe para conseguir a vitória e a nossa classificação", disse o jogador ainda no gramado do Engenhão, reconhecendo a superioridade da equipe carioca, principalmente na primeira etapa.

Uma vitória vai garantir o São Paulo na semifinal da Libertadores. Se conseguir a vaga, o time do técnico Luis Zubeldía vai enfrentar o vencedor do duelo entre Flamengo e Peñarol, que fazem o primeiro jogo das quartas nesta quinta-feira, no Maracanã.

Antes do segundo duelo com o Botafogo, o São Paulo joga pelo Campeonato Brasileiro no domingo, contra o Internacional, às 18h30, no MorumBIS. A tendência é de que mais uma vez uma equipe reserva seja utilizada na competição nacional, repetindo o que ocorreu no jogo com o Cruzeiro, em Minas, na rodada passada.