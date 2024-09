Ponte Preta e CRB fazem duelo dos desesperados na Série B

Sem vencer há sete jogos, a Ponte Preta volta a campo nesta quinta-feira em uma das duas partidas que irão fechar as disputas da 27ª rodada, para um verdadeiro 'duelo dos desesperados' dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque, visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h30. O rival vive um jejum ainda maior: 11 jogos sem vitória.

As duas equipes se tornaram rivais diretos na luta contra a zona de rebaixamento, após esses longos períodos de crise. A Ponte Preta, que também não sabe o que é vencer fora de casa nesta Série B, aparece na 15ª colocação com 29 pontos. O CRB, por sua vez, aparece dentro do Z-4, na 18ª colocação com 26. O Ituano, primeiro time fora da degola, tem 28.

No outro jogo do dia, o Santos busca a terceira vitória seguida para se manter na caçada, ao líder Novorizontino. Fora de casa, faz um duelo paulista contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto, às 21h30. Do outro lado, o time mandante tinha embalado quatro jogos sem derrota, mas acabou sendo derrotado na última partida e precisa da reabilitação para seguir longe da zona de rebaixamento.

O Santos é vice-líder da Série B com 46 pontos. O Novorizontino, que já jogou e venceu o Brusque nesta rodada, por 1 a 0, lidera com 50. Apesar de não ter chances de chegar a ponta ainda nesta rodada, a intenção do time praiano é continuar na cola do rival ponto a ponto. O Botafogo-SP, por sua vez, é 13º colocado, com 30 pontos.

Confira os jogos da 27ª rodada da Série B:

QUINTA-FEIRA

19h30

CRB x Ponte Preta

21h30

Botafogo-SP x Santos