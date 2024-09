Raphael Veiga celebra boa fase do Palmeiras e quer foco contra o Vasco: 'Continuar na pegada'

O Palmeiras finalizou o treino desta quinta-feira apoiado nas quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro que levaram o time à vice-liderança. Longe de ser o protagonista de anos anteriores, Raphael Veiga atingiu a marca de 50 gols no Allianz após balançar a rede nos 5 a 0 sobre o Criciúma.

Após o treino, ele comentou sobre o seu momento e a fase do time que voltou a sonhar como título do Nacional. "Já falei outras vezes o quanto representa para mim jogar no Palmeiras. Para um meia, atingir essa marca não é tão simples. Quando eu lembro do primeiro gol que eu fiz, contra a Ponte Preta em 2019, e depois de algum tempo vejo tudo isso, fico muito feliz. Que venham mais 50 ou 100 gols", afirmou.

A três pontos do líder Botafogo (53 a 50 na classificação), Raphael Veiga exaltou a preparação e o trabalho de campo comandado pelo treinador português nesta reta final de torneio.

"Sempre quando a gente tem tempo pra treinar, as coisas ficam 'menos difíceis', digamos. É diferente de quando jogamos sempre e depois a gente só recupera. Ganhamos jogos importantes, com resultados elevados, e isso dá confiança. É continuar nessa pegada", disse.

Ainda sem saber se vai contar com Estêvão para o jogo de domingo com o Vasco, o treinador Abel Ferreira comandou a atividade desta quinta de olho em uma nova formação para o ataque.

As opções são variadas e passam pela entrada de Dudu, ou ainda escalar Rony ou Lázaro no lado esquerdo deslocando Felipe Anderson na ponta direita. Ele pode ainda adiantar o meia Maurício ou optar pela volta de Raphael Veiga ao time titular.

No treino, os jogadores trabalharam saída de bola, marcação e jogadas específicas além de outras dinâmicas táticas em dimensões reduzidas sob orientação da comissão técnica.