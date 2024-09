Artilheiro Marcel prevê bela apresentação do Brasil em 'decisão' com Tailândia na Copa do Mundo

O Brasil fecha sua participação na primeira fase da Copa do Mundo de Futsal nesta sexta-feira, em Bukhara, no Usbequistão, podendo empatar com a Tailândia para confirmar a liderança do grupo. Mas, se depender do discurso otimista do artilheiro Marcel, o time deve somar mais um grande triunfo. O ala garante a seleção motivada para continuar se destacando após 10 1 a 0 em Cuba e 8 a 1 na Croácia.

"Queremos mostrar que a gente veio realmente para ganhar e que queremos ser campeões. Então pretendemos fazer mais um grande jogo amanhã. É um adversário que não tem muita pressão, que também já está classificado. Só que nós estamos jogando pela primeira colocação", afirmou Marcel, dono de cinco gols na competição e que não esconde a ambição do elenco do técnico Marquinhos Xavier.

"O Brasil sempre joga pra frente, para atacar, ainda mais quando você tá num elenco com grandes jogadores e que todos estão focados. Então, sempre a gente busca o companheiro melhor colocado e gera muitas opções. Ninguém quer ser mais do que ninguém, então isso ajuda muito no coletivo", disse.

O discurso inflamado e confiante de Marcel só muda quando ele fala da artilharia. Em sua visão, algo surpreendente pelo que sempre fez na carreira. "Realmente eu nunca fui acostumado a fazer tantos gols e no último ano tem acontecido com frequência, mas eu atribuo muito ao jogo coletivo", dividiu os méritos.

"Dos meus cinco gols, quatro eu simplesmente finalizei com um toque porque estava com meus companheiros que me deixaram numa situação confortável para fazer o gol. Estou muito feliz com esse momento", comemorou, no entanto.

O Brasil chega para a definição da liderança da chave na Copa do Mundo de futsal com 17 gols de saldo (fez 18 e sofreu apenas um), diante de seis da Tailândia (anotou 12 vezes e acabou vazada em seis). E a grande preocupação será com a correria asiática.

"Não é um jogo de força física. Eles se movimentam muito mais, mas se a gente entrar com o mesmo foco e determinação, principalmente na defesa, a gente tem grandes chances de tornar o jogo a nosso favor", avaliou Marcel. "É um time que pode ser perigoso pelo fato de já ter conquistado o objetivo deles, que era classificar para as oitavas. O nosso objetivo é ser o primeiro. Então, a gente tem que entrar com a mesma determinação para fazer um grande jogo."