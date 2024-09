Jornal espanhol compara Endrick a Puskas: 'Primeiro dispara, depois pergunta'

Mesmo com poucos minutos jogados no Real Madrid, Endrick continua impactando o noticiário do clube merengue após seu gol marcado na estreia da Liga dos Campeões. Na Espanha, além do apelido de Bobby - em referência ao ídolo do Manchester United e da seleção inglesa -, o jovem de 18 anos também foi comparado a Ferenc Puskas, húngaro que marcou época no início da década de 1960 em Madri.

Com apenas 15 minutos em campo, o atacante arrancou do campo de defesa, sem marcação, e arriscou de fora da área, com a perna esquerda, surpreendendo o Stuttgart, além Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que estavam livres e esperavam o passe do jovem. "Primeiro atire e depois pergunte", escreveu o jornal espanhol Marca.

"A potência na finalização é uma das marcas registradas de Endrick, um canhoto que sabe usar a direita também. Nesse sentido, ele lembra mais Puskas do que seu ídolo Charlton. Quase sempre com tiros duros e secos, quase sempre com a esquerda, mas sem desprezar sua perna 'ruim'", continuou a publicação sobre o gol contra o Stuttgart, que sacramentou a vitória por 3 a 1 na estreia da equipe no mais nobre torneio europeu de clubes.

Puskas é o sexto maior artilheiro da história do Real Madrid, com 242 gols em 262 jogos. Além de Bobby Charlton, Endrick tem o húngaro, vice-campeão mundial em 1954, como um de seus ídolos. Antes de estrear na Espanha, colocou os ex-jogadores ao lado de Cristiano Ronaldo, Vini Jr. Em outra oportunidade, Endrick também colocou Bobby Charlton na lista dos seus cinco atacantes favoritos, ao lado de Cristiano Ronaldo, Puskás, Vini Jr. e Bellingham.

"O nome dele não é Endrick, é Bobby", afirmou Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, após a vitória sobre o Stuttgart. Nas redes sociais, boa parte dos companheiros chama o jovem brasileiro pelo apelido, ao invés de seu nome real - ou variações destes.

"Sou um fã do Bobby Charlton, é um cara que jogou bastante neste estádio (Wembley) e é inglês também. Poder jogar no estádio onde ele atuou e fez bastantes gols, e poder marcar aqui também, é muito importante pra mim", afirmou o brasileiro, em abril, após marcar seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. O perfil do Manchester United, clube que Charlton defendeu ao longo de sua carreira, exaltou a declaração do jovem. "O legado de Sir Bobby é eterno", escreveu.

Em campo, Endrick ganha oportunidades aos poucos com o treinador italiano. Com base nas metas estipuladas no contrato entre Palmeiras e Real Madrid, em dezembro de 2022, o atacante já rendeu R$ 430 mil aos cofres alviverdes desde que chegou à Espanha. Ao todo, a negociação pode render 60 milhões de euros - sem contar os impostos pagos ao governo espanhol pelo clube merengue.