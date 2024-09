Com gol nos acréscimos, Ponte Preta quebra jejum fora de casa e bate o CRB na Série B

Em um jogo emocionante, a Ponte Preta venceu o CRB por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo foi válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa ficou com um jogador a menos após expulsão de Rômulo e os visitantes aproveitaram os espaços nos últimos minutos com Dodô, para decretar a importante vitória.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou aos 32 pontos e ficou na 13ª colocação. Esta foi a sua primeira vitória fora de casa na competição e voltou a conquistar os três pontos após mais de um mês, saindo de uma série incômoda de resultados. Não vencia há sete rodadas.

O CRB manteve os 26 pontos e seguiu na 18ª colocação, dividindo a zona do rebaixamento com Guarani, Brusque e Chapecoense. O resultado representou o 14º jogo seguido dos alagoanos sem vitória na temporada, na qual sagrou-se vice-campeão da Copa do Nordeste, vencida pelo Fortaleza.

Em casa, o CRB aproveitou o apoio da torcida para começar o jogo colocando pressão na Ponte Preta. Depois de trabalhar bem a bola e ocupar o campo de ataque, o time da casa chegou bem aos oito minutos, quando Anselmo Ramon finalizou de cabeça, mas a bola subiu demais. Aos 15 minutos, foi a vez de Gegê perder a oportunidade de colocar os alagoanos em vantagem. O meia enganou o goleiro Pedro Rocha em cobrança de falta, mas mandou por cima do travessão.

Apesar do domínio do CRB, a melhor chance do primeiro tempo foi da Ponte Preta. Aos 19 minutos, Gabriel Novaes fez boa jogada de contra-ataque e encontrou Dodô livre no lado direito da área. O meia bateu para o gol, o goleiro Matheus Albino desviou e a bola explodiu no travessão. A resposta do CRB aconteceu aos 34 minutos. Em nova cobrança de falta, Gegê carimbou o travessão de Pedro Rocha.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. Precisando do resultado, a Ponte Preta saiu para o ataque e chegou com Gabriel Novaes e Dodô. Em resposta, Gegê seguiu perigoso pelo lado do CRB. Aos seis minutos, Léo Pereira recebeu pela esquerda e ganhou da marcação em velocidade, mas parou em Pedro Rocha.

Melhor em campo, o CRB voltou a assustar aos 15 minutos da etapa final, quando Anselmo Ramon encontrou Mike bem posicionado e novamente Pedro Rocha precisou salvar a Ponte Preta. Com as mudanças do técnico Bruno Pivetti, o time da casa criou bastante volume ofensivo, mas abriram espaços no campo de defesa que pouco foram explorados pelos visitantes.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Rômulo, que saiu do banco de reservas, acertou Élvis na entrada da área do CRB e foi expulso com cartão vermelho direto. Na cobrança, Elvis mandou uma bomba e o goleiro Matheus Albino caiu para manter o empate no placar.

Aos 48 minutos, Anselmo Ramon perdeu a melhor oportunidade para o CRB. Após cruzamento pela direita, a bola passou por toda a área e encontrou o centroavante livre, sem goleiro. Ele finalizou sem equilíbrio e a bola balançou as redes, mas pelo lado de fora.

No apagar das luzes, a Ponte Preta conseguiu abrir o placar. Aos 51 minutos, após arrancada de Hudson pelo lado direito, após o cruzamento, Dodô apareceu na área e tocou no cantinho de Matheus Albino. Era só esperar o apito final.

O CRB volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No mesmo horário, a Ponte Preta encara o América-MG, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 1 PONTE PRETA

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Willian Formiga (Matheus Ribeiro); João Pedro, Marco Antônio (Rafael Bilu) e Gegê (Rômulo); Kleiton (Mike), Anselmo Ramon e Léo Pereira (Getúlio). Técnico: Bruno Pivetti.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luiz Felipe (João Gabriel), Mateus Silva, Sérgio Raphael e Heitor Roca (Igor Inocêncio); Emerson, Emerson Santos (Hudson), Ramon, Élvis e Dodô; Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOL - Dodô aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Rocha e Emerson Santos (PON).

CARTÃO VERMELHO - Rômulo (CRB).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 33.010,00.

PÚBLICO - 5.272 torcedores.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).