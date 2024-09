Quanto falta para o Santos confirmar o retorno à Série A? Veja probabilidades

A vitória do Santos sobre o Botafogo-SP não foi de um futebol brilhante em Ribeirão Preto. Entretanto, o jogo que fechou a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro selou o terceiro triunfo seguido do time santista, cada vez mais consolidado no G-4. A equipe já vislumbra o retorno à elite nacional, pouco menos de um ano após a queda pela primeira vez na história.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos tem 71,7% de chances de retorno à primeira divisão. A porcentagem só não é maior que a do Novorizontino. O líder da Série B, com 50 pontos, tem 92,8%.

As duas equipes fazem uma "final antecipada" na próxima rodada, na segunda-feira, às 19h, na Vila Belmiro, em Santos. Quem vencer fica com a liderança. A terceira equipe com mais chances de acesso, segundo a UFMG, é o Vila Nova, com 70,5%.

Desde que a Série B conta com este atual formato, com quatro times conquistando o acesso, a média para que o quarto colocado suba é de 62,1 pontos. Considerando este número, o Santos precisa de mais 13 pontos, em 33 possíveis, um aproveitamento de 39%.

A marca do Atlético-GO em 2023, porém, é o objetivo de Fábio Carille, conforme disse o técnico santista após a vitória em Ribeirão Preto. "É um grupo que gosta de desafios e teve de passar por cima, independentemente de poder jogar melhor, nessa fase o importante é ganhar e estar na parte de cima. Precisamos de cinco vitórias em 11 jogos para chegar aos 64 pontos e estar garantidos (com o acesso) quanto antes, daí vamos pensar no título", analisou o treinador santista.

A cautela é a principal bandeira de Carille nesta fase da competição. Mesmo que o confronto com o Novorizontino valha a liderança, ele defende que essa disputa, neste momento, ainda não define nada. As chances de título do Santos estão em 17,4%, contra 48,8% do time de Novo Horizonte, nos cálculos da UFMG.

Para ele, os momentos de dificuldades vividos na Série B servem de alerta contra euforia antes da hora. "Penso que confiança e tudo o mais, tem seus momentos certos. No primeiro turno tivemos sequência ruim de quatro derrotas, agora foram três empates e um empate antes das três vitórias seguidas", ponderou.

TEMPORADA CONTABILIZA SUCESSO NO PAULISTA E VAGA NA COPA DO BRASIL DE 2025

Após a queda para a Série B, em 2023, o Santos teve mudança na gestão. Assumiu Marcelo Teixeira no lugar de Andres Rueda. Além de ter de encarar o calvário da segunda divisão, o presidente precisava reformular o elenco de modo que fosse sustentável, com aperto financeiro e fora da Copa do Brasil, competição que mais paga no País.

A expectativa da diretoria era já ir bem no Campeonato Paulista, algo que soava quase irreal antes do começo da competição. O Santos, contudo, conseguiu chegar à final do torneio, diante do Palmeiras. O time chegou a vencer a primeira partida, mas tomou a virada no jogo de volta e ficou com o vice.

Na Série B, o Santos começou com certa tranquilidade, mas emendou uma sequência negativa com quatro derrotas seguidas. O momento motivou a torcida a atacar o ônibus do clube em uma rodovia. Na época, Teixeira pediu união dos torcedores e reiterou que o time já havia conquistado dois objetivos da temporada, com a campanha no Paulistão e a vaga na Copa do Brasil 2025. Desde então, o Santos perdeu apenas uma partida na Série B, para o Avaí.

Confira as chances de acesso à Série A:

Novorizontino: 92,8%

Santos: 71,1%

Vila Nova: 70,5%

Sport: 50,9%

Mirassol: 37,4%

América-MG: 19,1%

Avaí: 15,1%

Ceará: 14,6%

Amazonas: 12,9%

Veja as derrotas do Santos na Série B:

4ª rodada - Amazonas 1 x 0 Santos

7ª rodada - América-MG 1 x 0 Santos

8ª rodada - Santos 1 x 2 Botafogo-SP

9ª rodada - Novorizontino 3 x 1 Santos

10ª rodada - Operário-PR 1 x 0 Santos

21ª rodada - Santos 0 x 1 Avaí

Confira a pontuação do último classificado para a Série A nos últimos anos da Série B:

2006: América-RN, 61 pontos

2007: Vitória, 59

2008: Grêmio Barueri, 63

2009: Atlético Goianense, 65

2010: América-MG, 63

2011: Sport, 61

2012: Vitória, 71

2013: Figueirense, 60

2014: Avaí, 62

2015: América-MG, 65

2016: Bahia, 63

2017: Paraná, 64

2018: Goiás, 60

2019: Atlético-GO, 62

2020: Cuiabá, 61

2021: Avaí, 61

2022: Vasco, 62

2023: Atlético-GO, 64