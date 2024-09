Ancelotti vê Endrick como titular do Real em futuro próximo: 'Fala pouco e trabalha muito'

Foco nos treinos, determinação e muita confiança. Essas qualidades que Endrick vêm demonstrando neste começo de ciclo no Real Madrid chamaram a atenção do técnico Carlo Ancelotti. E o gol marcado na estreia da equipe na Liga dos Campeões, diante do Stuttgart, reforçou a convicção do treinador italiano.

"Ele será titular em um dos próximos jogos", disse Ancelotti sobre o atleta revelado pelo Palmeiras. "Vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É m garoto humilde que fala pouco e trabalha muito. Gosto disso", afirmou o comandante do Real Madrid.

E neste começo no gigante espanhol, o jovem atacante vem correspondendo. Ele balançou a rede nos 3 a 0 sobre o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, em seu primeiro jogo oficial, e repetiu a dose na Liga dos Campeões. Nestes dois confrontos, os gols foram marcados diante da torcida do Real, no Santiago Bernabéu.

Ancelotti vem usando os brasileiros Rodrygo e Vini Jr., além de Mbappé, no ataque de sua equipe. Pelas declarações do treinador, Endrick já começa a se credenciar como uma boa opção para o setor ofensivo.

Neste sábado, o Real vai a campo pelo Campeonato Espanhol e encara o Espanyol, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela sexta rodada. Com 11 pontos, a equipe merengue tem a mesma pontuação do Atlético de Madrid. O Barcelona lidera a classificação com 100% de aproveitamento em cinco rodadas.

