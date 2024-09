Fifa reduz Copa Intercontinental, coloca jogos locais e final com o Real Madrid no Catar

A última edição da Copa Intercontinental, que dará lugar ao super Mundial de Clubes da Fifa a partir de 2025, com 32 equipes, será itinerante, somente com a reta final no Catar e vai de setembro a dezembro, com redução de sete para cinco partidas e com o Real Madrid já garantido na disputa do título. A Fifa anunciou nesta sexta-feira o calendário e os locais das partidas.

"O torneio anual de clubes da Fifa contará com cinco partidas, incluindo competições intercontinentais independentes", anunciou a Fifa nesta sexta-feira após reunião de seu conselho sobre a Copa Intercontinental. Serão jogos únicos, classificando o vencedor. O campeão da Libertadores joga uma partida antes da semifinal, enquanto o Real Madrid está garantido na final. Desta maneira, elimina-se uma das semifinais que envolvia o campeão da Liga dos Campeões e a disputa do terceiro lugar.

O pontapé inicial da competição ocorre já neste domingo, com o Al Ain recebendo o Auckland City. Agora, mais de uma equipe terá a chance de jogar em seus domínios e não apenas o representante do país-sede.

A partida 1 está definida como playoff da Copa África-Ásia-Pacífico, e terá o Al Ain, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia jogando contra o Auckland City, ganhador da Liga dos Campeões da Oceania, em seu estádio, nos Emirados Árabes Unidos.

Quem levar a melhor no confronto avança para a partida 2. Já valendo um troféu, o ganhador enfrentará o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões da África, no Cairo, Egito, no dia 29 de outubro, uma terça-feira.

A terceira partida, oficialmente definida pela Fifa como Dérbi das Américas, já no Catar, acontecerá no dia 11 de dezembro de 2024, em Doha, e contará com o vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf, o Pachuca, e o eventual campeão da atual edição da Copa Libertadores, que será definido na final de 30 de novembro, em Buenos Aires.

O jogo 4 decide quem brigará pelo troféu com os merengues. Determinado como Challenger Cup, será uma semifinal que também define o terceiro colocado e terá frente a frente o campeão das Américas e quem se superar no jogo 2. O embate está agendado para 14 de dezembro de 2024, também em Doha.

Quatro dias mais tarde, em 18 de dezembro, Dia Nacional do Catar e aniversário de dois anos da decisão do troféu da Copa do Mundo da Fifa disputada no país, entre Argentina e França, ocorre a definição diante do Real Madrid, novamente em Doha.