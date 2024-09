Após fim do jejum, Vitória e Juventude querem consolidar bom momento no Brasileirão

Com objetivos diferentes, Vitória e Juventude se enfrentam neste sábado, às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Barradão, em Salvador (BA), os baianos querem sair da zona de rebaixamento, enquanto os gaúchos Tentam se manter tranquilos na tabela.

O Vitória chega motivado após encerrar sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas. No último jogo, fez 2 a 0 no Atlético-GO fora de casa. O objetivo é voltar a vencer diante de sua torcida após dois jogos. Com os resultados recentes, tem 25 pontos, abrindo a zona de rebaixamento em 17º. O 16º é o Fluminense com 27 pontos.

O técnico Thiago Carpini não poderá contar com dois jogadores para montar a escalação. O goleiro Lucas Arcanjo e o atacante Alerrandro levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora. Devem ser substituídos por Muriel e Janderson, respectivamente.

O atacante Osvaldo também é baixa certa. No início da semana precisou ser internado após quadro de tromboembolismo pulmonar. Ele já recebeu alta, mas não joga mais neste ano. PK, Caio Vinícius, Willean Lepo e Camutanga estão no departamento médico.

Carpini enxerga potencial no elenco para ser mais ofensivo e agradeceu o apoio da torcida. "Temos que recuperar os atletas e temos opções para planejar um jogo mais ofensivo, principalmente em casa. Temos que agradecer ao torcedor por todo o carinho, no momento mais difícil do grupo. Faz toda a diferença e esperamos o apoio deles novamente."

O Juventude também venceu na última rodada ao fazer 2 a 1 no Fluminense em casa, numa bela virada, encerrando jejum de três jogos, sendo duas derrotas. Fora de casa, não vence há duas partidas. O time gaúcho aparece em 11º lugar com 32 pontos.

O técnico Jair Ventura terá 'dor de cabeça' para montar a escalação, pois voltou a sofrer com lesões. O zagueiro Danilo Boza foi ausência em treinos nessa semana por suspeita de lesão muscular. A tendência é que seja poupado e Yan Souto atue ao lado de Zé Marcos.

O atacante Erick Farias, com lesão no ombro, é baixa certa por um mês. Com isso, Marcelinho e Edson Carioca surgem como principais opções. A lista de desfalques ainda conta com o zagueiro Rodrigo Sam, os volantes Caíque e Danilo Peixoto, o meia Jean Carlos e o atacante Diego Gonçalves.

Jair Ventura comemorou a última vitória e minimizou as críticas. "Tudo que eu faço aqui é o melhor para o Juventude. Não tenho problemas com as críticas que são feitas. Quem senta aqui tem que estar preparado. Eu quero só parabenizar o meu grupo, que conquistou uma vitória muito importante contra o Fluminense. Precisamos seguir com essa mesma postura."

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X JUVENTUDE

VITÓRIA - Muriel; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Machado e Matheusinho; Carlos Eduardo, Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Yan Souto, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).