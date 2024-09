Bagnaia vence corrida sprint de Emilia-Romagna e diminui vantagem de Martin na MotoGP

Atual bicampeão da MotoGP, o italiano Francesco Bagnaia venceu a corrida sprint da Etapa de Emilia-Romagna neste sábado e conseguiu diminuir a vantagem do espanhol Jorge Martin para apenas 4 pontos no campeonato de MotoGP.

Bagnaia tem a chance de assumir a ponta da MotoGP neste domingo, quando larga na pole na prova principal da Etapa de Emilia-Romagna. Martin, que terminou na segunda posição na sprint, sai ao lado de Bagnaia neste domingo. O italiano Enea Bastianini foi o terceiro colocado na sprint.

Como já havia acontecido há duas semanas, Martin conseguiu uma boa saída e passou a liderar a corrida após superar Bagnaia. "Voltei a falhar na largada", admitiu o italiano após a corrida.

Após ser ultrapassado, Bagnaia tentava evitar que o rival abrisse vantagem. Depois de um susto e de quase sofrer uma queda, o italiano conseguiu ultrapassar Martin a seis voltas do final, logo após o líder do campeonato errar na curva 13 do circuito italiano.

"Ultrapassar o Jorge parecia muito difícil, mas consegui ultrapassar aproveitando um erro dele e tudo ficou mais fácil", afirmou Bagnaia, que conquistou sua quarta vitória em uma corrida sprint na temporada.

Martin reconheceu que perdeu a concentração. "Cometi um pequeno erro que foi crucial para perder a corrida", afirmou ele, acrescentando que o rival foi "imparável".

Confira o resultado da corrida sprint da etapa de Emilia-Romagna:

1.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 19min50s237

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 0s285

3.º - Enea Batistini (Ducati), a 1s319

4.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 5s386

5.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 6s580

6º - Brad Binder (AFS/KTM), a 8s143

7.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 8s405

8.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 8s965

9.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 9s271

10.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 9s538

11.º - Miguel Oliveira (POR/KTM), a 11s542

12.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 12s049

13.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 16s566

14.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 19s411

15.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 20s101

16.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 20s598

17.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 20s742

18.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 22s819

19.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 25s394

20.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 25s431

21.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 27s208