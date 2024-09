Acidente rodoviário com time de futebol americano do Coritiba a caminho do Rio deixa 3 mortos

O Coritiba Crocodiles, equipe de futebol americano tricampeã brasileira, sofreu um grave acidente na manhã deste sábado, enquanto se dirigia ao Rio de Janeiro. O ônibus que transportava o time tombou no km 224 da descida da Serra das Araras, localizada em Piraí (RJ), levando consigo 45 passageiros. Segundo o clube, que confirmou o ocorrido, houve três mortos.

Ainda não há uma identificação das vítimas, se são jogadores ou membros da comissão técnica. Esse trabalho deve ser feito pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, que prestam apoio no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), por meio da delegacia de Resende (RJ), anunciou a interdição parcial da pista.

Além das três mortes, outros oito passageiros ficaram feridos, cinco deles moderadamente e mais três levemente. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e ao Hospital São João Batista para tratamento. A ocorrência segue em andamento e mais informações devem ser divulgadas em breve.

O Coritiba Crocodiles se encaminhava ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo Imperadores já neste sábado, às 14h, no Sport Clube Anchieta, em jogo válido pela terceira rodada Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Ambas as equipes lideram seus grupos, com duas vitórias em dois jogos. Por conta do acidente, a partida foi cancelada.

"É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe a caminho do Rio de Janeiro", escreveu o perfil oficial do Coritiba Crocodiles no Instagram, especificando mais sobre o ocorrido. "O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225".

"No ônibus, foram confirmadas três mortes. Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias", ressaltou o clube, ratificando, em seguida, que estava a caminho do compromisso contra os rivais cariocas.

Tanto a CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano) quanto o Flamengo Imperadores também se manifestaram a respeito do acidente. A entidade pediu respeito e cuidado com quaisquer informações divulgadas durante a investigação do fato; já o clube carioca decretou luto oficial de três dias em homenagem aos companheiros de esporte.

"Estamos acompanhando de perto os desdobramentos e oferecemos todo o apoio necessário neste momento difícil. Solicitamos que todos respeitem este período de luto, e que informações oficiais sejam aguardadas para evitar a disseminação de boatos. Continuaremos atualizando à medida que novas informações forem confirmadas", escreveu a CBFA.

"Estamos concentrando todos os esforços em apoiar os nossos irmãos do Coritiba Crocodiles nesse momento difícil e estamos em contato direto com a diretoria da equipe. O Flamengo Imperadores decreta luto oficial de 3 dias", postou o Flamengo Imperadores.