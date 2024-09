Norris se diz confiante com pole em Cingapura: 'Animado para ver o que podemos fazer amanhã'

Lando Norris, da McLaren, disse ter ficado satisfeito com seu desempenho na conquista da pole position do GP de Cingapura de Fórmula 1. O piloto afirmou ter gostado da pressão de apenas uma volta no Q3 do treino deste sábado.

Carlos Sainz, da Ferrari, bateu no muro no início do Q3 e provocou bandeira vermelha. Com isso, a maior parte dos pilotos só teve tempo para uma volta rápida quando a sessão foi reiniciada.

Norris completou sua volta em 1min29s525, o que foi suficiente para conquistar a pole, dois décimos mais rápido do que Max Verstappen, da Red Bull, que terminou em segundo lugar. "Foi difícil", disse o britânico. "Mas foi bom o suficiente para a pole e estou feliz com isso, especialmente aqui em Cingapura."

Vice-líder do Mundial, Norris disse que o carro está equilibrado. "Quando você tem um carro bom e está confiante, você pode sair e acelerar. Fiz o trabalho que tinha que fazer hoje e estou animado para ver o que podemos fazer amanhã."

Enquanto Norris se mostrava satisfeito com os resultados de sábado, Oscar Piastri, seu companheiro na McLaren, se mostrou frustrado depois de terminar a sessão somente na quinta posição.

Ele foi o primeiro a ir à pista depois da liberação no Q3, mas disse que as condições do circuito, teoricamente mais emborrachado com a passagem dos carros, não teve impacto significativo em seu desempenho. "Foi culpa minha. Fiz um péssimo trabalho no último setor e perdi muito tempo lá", afirmou Piastri. "É uma pena porque minha volta parecia boa naquele momento."

O piloto de 23 anos disse que se sentiu bastante confortável durante os treinos. "É frustrante."