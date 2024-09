Endrick arranca elogios de jornal espanhol: 'Tem o gol no sangue'

A cada partida pelo Real Madrid, Endrick parece trazer uma coisa nova para os espanhóis. Neste sábado, ele entrou em campo e logo sofreu pênalti em uma jogada cheia de raça. O francês Kylian Mbappé marcou o gol que selou a vitória dos merengues por 4 a 1 sobre o Espanyol, no estádio Santiago Bernabéu. Vinícius Júnior foi o grande destaque da partida.

O jornal espanhol Marca não poupou elogios a Endrick e afirmou que ele pode ser um jogador capaz de garantir um título de Liga dos Campeões para a equipe espanhola ao fim da temporada europeia.

"Endrick não vai somar muitas titularidades nesta temporada, mas pode ser o clássico jogador que, no final do ano, te dá uma Liga dos Campeões. Como Rodrygo na 14ª ou Joselu na 15ª. O brasileiro, sempre que entra, faz a diferença. Contra o Stuttgart, foi um gol, e contra o Espanyol, um pênalti e um chute que passou raspando o travessão. O brasileiro tem o gol no sangue, e o Bernabéu sabe disso", diz a análise.

A publicação acrescenta que "Endrick deixou claro que é um jogador que vai dar muito o que falar". O jornal lhe deu nota 7 na partida, apesar de ter sido uma participação curta, e que comprova que ele merece mais minutos.

"Entrou no minuto 83 no lugar de Rodrygo e deixou sua marca rapidamente. Salvou uma bola no escanteio, escapou de Carlos Romero, que tentou detê-lo com faltas, mas Endrick aguentou até cair na área, provocando um pênalti. O jovem brasileiro continua demonstrando sua qualidade sempre que tem minutos. Merece mais oportunidades", escreveu o Marca.