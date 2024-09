Alcaraz vence, mas Medvedev e Zverev decepcionam no Time Europa na Laver Cup

O Time Mundo venceu três das quatro partidas do dia na Laver Cup e desequilibrou o confronto com o Time Europa, neste sábado, em Berlim. O espanhol Carlos Alcaraz foi o responsável pelo único triunfo dos europeus, enquanto o russo Daniil Medvedev e o alemão Alexander Zverev decepcionaram a torcida local.

Com os resultados deste sábado, o Time Mundo lidera o placar geral por 8 a 4. A equipe só precisa de mais duas vitórias, entre as quatro partidas deste domingo, para selar a vitória pelo terceiro ano consecutivo - a competição é disputada anualmente, alternando sedes entre o continente europeu e o restante do mundo.

Neste sábado, o americano Frances Tiafoe (16º do ranking) abriu o confronto superando Medvedev, número cinco do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 10/5. Na sequência, Alcaraz, terceiro do mundo, equilibrou o duelo ao superar o americano Ben Shelton (17º) por duplo 6/4.

A reação europeia parou em Alcaraz. Isso porque Zverev fez atuação apática diante do americano Taylor Fritz, 7º do mundo e que vive grande momento na carreira. Fritz derrubou o anfitrião, vice-líder do ranking, em sets diretos: 6/4 e 7/5.

O segundo dia de disputas em Berlim foi encerrado com uma partida de duplas. E, novamente, o Time Mundo levou a melhor. Ben Shelton e o chileno Alejandro Tabilo derrotaram o norueguês Casper Ruud e o grego Stefanos Tsitsipas por 6/1 e 6/2, no jogo mais desigual da série até agora.

No domingo, a disputa começará por um duelo de duplas, com Alcaraz e Ruud contra Shelton e Tiafoe. Na sequência, a previsão é de Medvedev x Shelton. Os demais confrontos serão disputados se os europeus continuarem na briga, apesar da vantagem do Time Mundo.