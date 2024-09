Pressionado, Flamengo encara Grêmio em busca da reabilitação antes de 'decisão' na Libertadores

Pressionado após a derrota para o Peñarol, por 1 a 0, nas quartas de final da Copa Libertadores, o Flamengo tenta dar a volta por cima diante do Grêmio, neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do campeonato Brasileiro. O objetivo é aliviar a pressão sobre o técnico Tite, visando o duelo de volta diante dos uruguaios, em Montevidéu.

Além do revés na quinta-feira, o Flamengo vem de dois tropeços no Brasileirão, o último diante do Vasco, por 1 a 1. Mesmo assim, o rubro-negro continua na quarta posição, com 45 pontos e tem um jogo a menos do que os seus principais adversários na briga pelo título.

O Grêmio também tropeçou nos seus dois últimos compromissos. No domingo, ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. O time gaúcho, que tem ainda duas partidas atrasadas, soma 28 pontos, e continua próximo da zona de rebaixamento.

O retrospecto entre os dois é completamente equilibrado. Foram 107 jogos, com 37 vitórias do Flamengo, 34 empates e 36 triunfos do Grêmio. O clube rubro-negro se apoia no fato de ser um dos melhores visitantes, com 50% de aproveitamento. Foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas longe de casa.

Do lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho não contará com o zagueiro Jemerson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Um detalhe curioso é que ele sofreu dois cartões enquanto defendia o Atlético-MG. O também defensor Rodrigo Ely é dúvida após sentir dores musculares.

Mas nem tudo é notícia ruim. Os zagueiros Gustavo Martins e Kannemann cumpriram suspensão e estão de volta. A expectativa é que formem a dupla titular. Quem também cumprirá suspensão é o técnico Renato Gaúcho, advertido pelo STJD. A equipe será comandada pelo segundo auxiliar Marcelo Salles, que teve experiência no cargo em 2019, quando trabalhava no Flamengo e substituiu Abel Braga até a chegada do português Jorge Jesus. O 'técnico interino' Marcelo Salles terá ao seu lado no banco de reservas James Freitas, que também forma a comissão técnica.

Alexandre Mendes seria o substituto natural. No entanto, ele acabou sendo afastado pelo clube por estar sendo investigado de suspeita de violência contra sua ex-mulher.

No Flamengo, Tite poderá preservar alguns jogadores para priorizar a Libertadores. Pressionado, o treinador tem uma lista grande de destaques, que conta com o lateral Viña, e os atacantes Éverton Cebolinha, Michael e Pedro. Nomes como os de Alex Sandro, De la Cruz e Arrascaeta podem ser preservados.

O ataque é a principal dúvida do treinador, já que não consegue achar o substituto ideal para Pedro. Gabigol está sendo monitorado após ser diagnosticado com uma fibrose, mas costuma ser preterido por Tite. Carlinhos deve iniciar a partida.

O técnico não escondeu a tristeza por ter sido xingado pela torcida após a derrota no Maracanã, a primeira após cinco anos em jogos da Libertadores.

"Claro que humanamente se sente, mas eu sei respeitar o sentimento do torcedor. Até porque também fui torcedor e queria que meu time vencesse. Mas tenho isso de forma muito tranquila. Não é aqui, todo lugar é assim, e só tem uma forma de reverter. O Campeonato Carioca é insuficiente. Tem que fazer uma campanha e ter um grande título. Pessoalmente dói, mas tem essa experiência toda para direcionar o trabalho. Só tem uma forma, trabalho e resultado", disse o treinador.

Este vai ser o segundo jogo na volta do time gaúcho à Arena Grêmio, ainda com limitação de público. Foram colocados à venda 24 mil ingressos, 1,5 mil para os flamenguistas que vão ficar no anel superior, entrando pelo portão 6. Os gremistas vão ocupar o anel inferior do estádio. No jogo 'inaugural' de abertura, foram disponibilizados pouco mais de 12 mil ingressos para ver a derrota do Grêmio por 3 a 2 para o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X FLAMENGO

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).