Manchester City arranca empate do Arsenal nos acréscimos e reassume a ponta do Inglês

Em confronto eletrizante pela quinta rodada do Campeonato Inglês, Manchester City e Arsenal mostraram por que são fortes candidatos ao título e empataram por 2 a 2, neste domingo, no Etihad Stadium. Na partida marcada pelo centésimo gol de Haaland com a camisa do City, os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães tiveram participação decisiva nos gols da virada do Arsenal, mas os visitantes, com um a menos em campo desde o primeiro tempo, acabaram cedendo à pressão nos acréscimos.

Com o resultado, o Manchester City chegou a 13 pontos e, mesmo perdendo o 100% na competição, reassumiu a liderança, um ponto à frente de Liverpool e Aston Villa. O Arsenal perdeu a chance de assumir a ponta e ocupa o quarto posto, com 11.

Empurrado por sua torcida, o time celeste começou melhor e pressionou o adversário nos minutos iniciais. Logo aos 6 minutos, Gündogan arriscou um sem-pulo para fora. Aos 8, Haaland recebeu ótima enfiada de bola do brasileiro Savinho e tocou na saída de Raya para abrir o placar e anotar seu centésimo gol com a camisa do City.

Mesmo em vantagem, os anfitriões continuaram no campo de ataque. Aos 14, Gündogan carimbou a trave em cobrança de falta.

Tudo o que parecia dar certo para o Manchester City, do domínio à vantagem no placar, em pouco tempo se transformou em um pesadelo. Aos 15 minutos, Rodri sentiu o joelho em disputa com Partey e precisou ser substituído. Seis minutos depois, Gabriel Martinelli recebeu o passe em cobrança de falta, avançou em velocidade pela esquerda e tocou para trás. Calafiori bateu de chapa na bola e igualou o marcador.

Aos 37 minutos, Gabriel Magalhães quase virou a partida após cobrança de escanteio de Saka, mas cabeceou para fora da segunda trave. Aos 45, porém, em jogada quase idêntica, o defensor brasileiro saltou mais que a marcação e não desperdiçou, completando de cabeça o escanteio de Saka: 2 a 1.

Apesar da vantagem, os visitantes levaram um duro golpe nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante Trossard, que já havia levado o cartão amarelo em falta em Savinho, foi expulso por ato de indisciplina após dar uma trombada em Bernardo Silva.

Com um a mais em campo e atrás no placar, o City partiu para cima do Arsenal no segundo tempo, mas encontrou dificuldade em penetrar na defesa adversária. Aos 13 minutos, Raya se esticou para salvar o cabeceio de Haaland no segundo poste após cruzamento. Três minutos depois, o goleiro espanhol novamente evitou o empate em finalização de Gvardiol, aproveitando um rebote.

Com as constantes investidas do City e a proximidade do final do jogo, o conjunto comandado por Mikel Arteta se fechou na defesa. Sem encontrar espaços, o time da casa arriscava finalizações de longa distância. Savinho, aos 24 minutos, mandou a bola rente ao travessão. Aos 33, Kovacic chutou para fora.

Inspirado, David Raya voltou a mostrar segurança nos minutos finais. Aos 41, caiu no canto esquerdo e defendeu o tiro certeiro de Gvardiol. Aos 44, o goleiro evitou outro gol de Haaland. Aos 52, porém, após cobrança de escanteio, Stones ficou com a sobra após chute de Kovacic, ganhou de Saliba na dividida e bateu forte para empatar e recolocar o Manchester City na liderança do Inglês.

No próximo sábado, pela sexta rodada, o Manchester City visita o Newcastle, às 8h30 (horário de Brasília). Pouco depois, o Arsenal recebe o Leicester City, às 11h.

Na outra partida deste domingo, Brighton e Nottingham Forest empataram por 2 a 2, no Falmer Stadium, e desperdiçaram a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês.

Chris Wood, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, aos 13 minutos, mas o Brighton virou com Hinshelwood e Welbeck, ainda na etapa inicial. Aos 25 do segundo tempo, Sosa recebeu o passe de Jota Silva e igualou o placar.

Ainda invictos na competição, o Brighton, que teve João Pedro em campo, é o sétimo colocado da tabela, e o Nottingham, com Murillo titular e Morato acionado na etapa final, ocupa o oitavo lugar, ambos com nove pontos.