Verstappen diz que punição da FIA pode apressar sua saída da Fórmula 1

Max Verstappen voltou a criticar a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), neste domingo, devido à punição que recebeu na sexta-feira por falar um palavrão durante entrevista coletiva oficial do GP de Cingapura de Fórmula 1. Desta vez, o piloto de 26 anos afirmou que a sanção pode apressar sua saída da categoria, no futuro.

"Esse tipo de coisa definitivamente decide meu futuro também. Quando você não consegue ser você mesmo ou tem que lidar com esse tipo de coisa boba... Acho que agora estou no estágio da minha carreira em que você não quer lidar com isso o tempo todo", declarou o tricampeão mundial, ao fim do GP de Cingapura - terminou em segundo lugar.

Na quinta, o piloto da Red Bull havia falado um palavrão ao ser questionado sobre o seu desempenho no domingo passado, no GP do Azerbaijão, em comparação ao mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de equipe. Pérez só não foi ao pódio porque bateu na última volta - antes da batida, Verstappen estava em 7º lugar.

"Eu não sei o motivo (da performance ruim), cara. Acho que era um acerto diferente no meu carro. Desde o momento em que fui para o treino classificatório, eu sabia que o carro estava fo****", declarou o tricampeão mundial e líder do campeonato na coletiva oficial da FIA, que costuma abrir os GPs.

A declaração aconteceu em meio à discussão sobre os palavrões que os pilotos costumam usar em suas comunicações com suas equipes, via rádio. E que costumam ser transmitidas durante as corridas. O assunto entrou em discussão quando o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que queria restringir os palavrões nas transmissões da F-1.

Como consequência, os comissários da FIA decidiram que o holandês terá que "realizar algum trabalho de interesse público".

No sábado, Verstappen tomou medida incomum e chamou os jornalistas para conceder entrevista no paddock em Cingapura, de forma a evitar qualquer infração às regras da FIA, num evento oficial. Neste domingo, ele voltou a criticar a punição.

"É muito cansativo. Claro, é ótimo ter sucesso e vencer corridas, mas depois que você consegue tudo isso, vencendo campeonatos e corridas, então você quer apenas se divertir também", declarou o atual líder do campeonato, que costuma evitar falar sobre futuro e aposentadoria.

"Se você tem que lidar com todo esse tipo de coisa boba, para mim, essa não é uma maneira de continuar no esporte, isso é certo", declarou o piloto da Red Bull. "A F-1 continuará sem mim também. Não é um problema. Mas também não é um problema para mim."