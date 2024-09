Vegetti se revolta com arbitragem e reclama de 'benefício' para o Palmeiras: 'Sempre acontece'

Pablo Vegetti não se conformou com a arbitragem do duelo entre Vasco e Palmeiras deste domingo, no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o atacante argentino, o árbitro Rafael Rodrigo Klein deixou de marcar um suposto pênalti para o clube carioca num toque de mão de Vanderlan na grande área, o que teria beneficiado o time paulista. "Sempre acontece", disse o atacante após o jogo, revoltado.

A reclamação do cruzmaltino é pelo árbitro ter, primeiramente, assinalado um toque de fora da área, tendo o lance acontecido dentro. E, quando foi chamado para revisão pelo VAR, voltou atrás na marcação por entender que o lateral palmeirense estava com o braço junto ao corpo. Em resumo, ele anulou a marcação da infração.

O jogo terminou em vitória do Palmeiras por 1 a 0. E o time alviverde segue na briga pela liderança com o Botafogo, que soma três pontos a mais.

"Outra vez acontece um lance com o Palmeiras", disse Vegetti ao canal Premiere. "Joguei três jogos com eles e nos três (eles) foram beneficiados. É muito difícil. O juiz fala que foi mão, mas fora da área, depois, me dá (cartão) amarelo. Uma jogada clara que poderia mudar o rumo do jogo", continuou o argentino.

Revoltado, ele seguiu reclamando da arbitragem em jogos contra o alviverde. "Com o Palmeiras, sempre acontece, não sei o porquê", disparou. "Muito difícil brigar dessa maneira. Temos que melhorar, mas foi um pênalti claro. Nem os (torcedores) do Palmeiras podem acreditar", completou o atacante.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS DE PALMEIRAS E VASCO NO BRASILEIRÃO

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (28), às 18h30, para enfrentar o Atlético-MG, no Estádio Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vasco visita o Cruzeiro no domingo (29), no Mineirão, no mesmo horário, também pela liga nacional. O cruzmaltino ainda disputa a Copa do Brasil, fazendo uma das semifinais contra o Atlético-MG.