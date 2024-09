Richard Ríos renova contrato até dezembro de 2028: 'Muito grato ao Palmeiras e quero retribuir'

Abel Ferreira vem rodando bastante o elenco do Palmeiras no setor de marcação no meio-campo, com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Fabinho, Gabriel Menino... Mas um nome é unanimidade nas escalações: o de Richard Ríos. Peça fundamental, o volante colombiano virou intocável na equipe e nesta segunda-feira celebrou a renovação de contrato até dezembro de 2028.

"O meio-campista Richard Ríos acertou nesta segunda-feira (23) a renovação de contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028 - o vínculo anterior era válido até o fim de 2026. O camisa 27 foi um dos destaques da seleção colombiana no vice-campeonato da Copa América, em junho, e vem sendo titular do Verdão há seis partidas", anunciou o Palmeiras.

O jogador era reserva no começo da passagem e demorou a se firmar. Hoje já recebe propostas da Europa e virou imprescindível também na seleção colombiana. Cada vez se destacando mais, ganha pontos com o treinador e com a torcida pela luta na marcação e a boa chega ao ataque. Satisfeito com o bom momento, Ríos celebra e agradece pelo novo vínculo.

"Primeiro, é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e me darem confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas", disse Ríos. "É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube."

Aos 24 anos e já com um título do Campeonato Paulista e um do Brasileirão no currículo pelo Palmeiras, Rios está cada vez mais adaptado e entrosado com os companheiros e confiante em fechar o ano com mais um taça. O time está em segundo no Nacional, atrás somente do Botafogo.

"Todo mundo sabe que o calendário do Brasil é bem complicado. Não é fácil, ainda mais para um jogador estrangeiro, vir aqui e conquistar várias coisas, conquistar a titularidade em um time grande. Estou muito feliz, é gratificante jogar no Palmeiras, ser campeão brasileiro, paulista, e agora poder estar na seleção" afirmou, lembrando que vem atuando com frequência, o que o fez titular da Colômbia.

"A Copa América foi muito boa. Quando o coletivo se destaca, o individual automaticamente também se destaca. Feliz também por estar realizando o sonho de jogar Libertadores, de jogar Brasileiro, e vamos continuar trabalhando até o final do ano para conquistar o tri", finalizou.