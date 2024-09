Vanderlan renova com Palmeiras até 2028: 'Espero dar muitas alegrias à torcida'

O dia está movimentado na Academia de Futebol. Após anunciar a renovação contratual do meia Richard Ríos, o Palmeiras confirmou também a prorrogação do vínculo do lateral Vanderlan, válido até o fim de 2028. A decisão por parte do clube premia o atleta, que vem tendo mais minutagem em campo desde a lesão de Piquerez.

Vanderlan, 22 anos, tinha contrato com o Palmeiras até 2027 e renovou por mais uma temporada. O jogador, cria das categorias de base do clube, recebeu uma bonificação ao assinar o novo vínculo. A multa rescisória também teria aumentado.

"Primeiramente, agradeço a Deus. Sem Ele, nada seria possível. E agradeço também ao Palmeiras, que me abriu as portas para realizar o maior sonho da minha vida, que era ser jogador profissional, e segue me dando oportunidades agora de renovar, jogar e mostrar o meu talento", afirmou o lateral, que espera conquistar ainda mais títulos pelo clube.

"Sou muito grato a todos os meus companheiros de equipe, a todos os profissionais do Palmeiras, pois, sem eles, nada seria possível. Me sinto muito feliz e espero dar muitas alegrias para a torcida palmeirense", finalizou.

O lateral chegou ao Palmeiras em 2017 e conquistou inúmeros títulos pelas categorias de base, incluindo o Mundial Sub-17 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, o primeiro da história do clube. No profissional, fez parte do elenco bicampeão brasileiro, e da Libertadores. Participou também da conquista das três taças do Paulistão.

Pelo Palmeiras, foram 79 partidas, um gol e seis assistências. Ele, inclusive, esteve presente na vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, em Brasília, no último domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Com contrato renovado, o lateral estará à disposição de Abel Ferreira para o duelo com o Atlético-MG, marcado para sábado, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada.