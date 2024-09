Com dúvidas, Guarani encerra preparação para encarar o Operário-PR na Série B

O Guarani finalizou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Operário-PR pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Allan Aal segue sem o goleiro Vladimir e tem dúvidas em outras posições. O último treino foi realizado no CT do Coritiba, em Curitiba (PR).

Vladimir já foi baixa na rodada passada, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas como também foi expulso direto, precisa cumprir mais um jogo. Com isso, Pegorari terá nova chance como titular.

A disputa está acirrada na lateral-direita, entre Heitor e Pacheco. No meio-campo, Anderson Leite precisou ser substituído no primeiro tempo na vitória por 1 a 0 contra o Mirassol e será reavaliado até momentos antes do jogo. Se não tiver condições, Gabriel Bispo deve ser titular.

O ataque pode ser formado com três jogadores: João Victor, Caio Dantas e Marlon Maranhão. Entretanto, existe a chance de Allan Aal optar por um esquema mais defensivo. Se isso acontecer, o volante Pierre entra no lugar de Marlon Maranhão.

Um possível time conta com: Pegorari; Heitor, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Marlon Maranhão (Pierre).

Com a vitória diante do Mirassol, o Guarani chegou a 24 pontos, ainda na lanterna (20º). O time de Campinas ainda tem um jogo atrasado, contra o Botafogo. O jogo diante do Operário, pela 28ª rodada, será realizado nesta terça-feira, às 19h, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O time paranaense tem 36 pontos.