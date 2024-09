Falcão detona jogo entre França e Irã na Copa do Mundo de Futsal: 'Um desrespeito'

Apesar do placar elástico de 4 a 1 do Irã em cima da França pela Copa do Mundo de Futsal, a partida entre as seleções gerou uma repercussão negativa entre o público que está acompanhando a competição e integrantes de outros países que disputam o Mundial. As críticas foram endereçadas à postura adotada pelas equipes em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da competição.

Já classificadas no Grupo F, as seleções entraram na quadra do Complexo Esportivo de Bukhara, no Usbequistão, apenas para definir a 1ª e 2ª posição entre elas. O jogo foi marcado por diversos lances 'desinteressantes', na visão de muitos, entre eles, o ex-jogador e ídolo da modalidade, Falcão.

"A gente vê duas equipes em uma fase de grupos, já classificadas independentemente do resultado, mas ninguém tentando uma primeira ou segunda colocação. Um desrespeito à Copa do Mundo, em um momento em que a gente quer o futsal olímpico. Isso tira totalmente a nossa força. Um jogo claramente combinado desde o primeiro minuto para ser um 0 a 0", diz o ex-atleta em vídeo publicado em suas redes sociais.

A equipe derrotada e que passasse na segunda posição enfrentaria a Tailândia nas oitavas de final, enquanto a primeira teria Marrocos, atual campeão africano de futsal, na fase seguinte. Além disso, o Brasil integra este mesmo lado da chave no mata-mata.

Falcão ainda definiu o momento como uma das maiores vergonhas da modalidade em sua história. "Muita gente parou para ver esse jogo. Todo mundo estava curioso para ver esse jogo e a gente está vendo uma das grandes vergonhas da história do nosso futsal, infelizmente."