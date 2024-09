Diniz elogia Cássio e revela seu Cruzeiro: 'Com vontade de vencer sempre, solidário e corajoso'

Fernando Diniz foi apresentado oficialmente no Cruzeiro na tarde desta terça-feira. O novo técnico apareceu ao lado do empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, e do CEO Alexandre Mattos. Em recepção calorosa, o novo comandante prometeu um time aguerrido, vitorioso e mostrou enorme confiança no goleiro Cássio.

"Estamos muito felizes com a chegada do Diniz, já estava pensando nele há mais tempo. A gente pensa sempre grande, tinha ciência que precisava de algo a mais e conseguimos, com muita conversa, até duas da manhã, para convencê-lo a vir. É o atual campeão da Libertadores e dispensa comentários", elogiou Pedrinho. "Uma honra para nós, muito prestígio para o Cruzeiro e agora depende do nosso técnico. Esperamos que tenhamos um final de ano feliz para nosso torcedor", completou o dirigente, que deu uma camisa do clube com o 21 às costas e um título se sócio Cabuloso.

Como era de se esperar, a primeira pergunta para Diniz acabou sendo de como imaginava trabalhar com Cássio, o que virou um grande temor dos torcedores assim que o nome do técnico foi anunciado pelo fato de o goleiro não ser um ex´pimio jogador com os pés. O técnico teceu enormes elogios a seu paredão.

"Quero antes de responder, agradecer imensamente pelo convite do Cruzeiro, para mim é uma grande satisfação, um sonho que se realiza. Tive oportunidade de jogar aqui, nasci em Pato de Minas e meu pai era um grande torcedor do time. Perdi meu pai com oito anos, então tem um valor sentimental agregado", afirmou o treinador. "Quero agradecer ao que o (Fernando) Seabra fez aqui, tem trajetória importante. Embora a gente nunca tenha coincidido no mesmo time", seguiu, até entrar no assunto dos goleiros.

"Fábio jogou com os pés em muitos e muitos jogos, e para mim não é problema. Cássio gosta de jogar com os pés e na minha opinião, tem totais condições de jogar com os pés e ajudar o Cruzeiro nas coisas que precisam nesta temporada e nas outras", ressaltou. "Cássio tem bola média e longa muito boa, deu para ver nos jogos do Cuiabá, do Libertad, ataques que começaram com Cássio. Ele faz mais parte da solução do que do problema."

Sobre como será seu Cruzeiro em campo, Diniz disse que a parte tática será menos importante e relevou o que será vital nas partidas. "O inegociável é ter vontade de vencer sempre, ser um time solidário e corajoso. O modelo para mim nunca foi a parte tática, o mais importante é como fazer os jogadores atingirem seu melhor nível e para isso, como para jornalista, médico, outros profissionais, esse tripé é essencial", explicou.

Questionado se terá sucesso, ele também bateu na mesma tecla. "Espero que tenham muito fome para vencer e passem isso para a torcida, pois cria-se uma simbiose e quando acontece essa conexão o mais rápido possível, as coisas tendem a acontecer", explicou o treinador.

A estreia oficial ocorre na quinta-feira, no Mineirão, contra o Libertad, por vaga na semifinal da Copa sul-americana. Com vantagem de 2 a 0 conquistada no Paraguai, Diniz promete não "inventar." "A gente vai passar tudo aos poucos, dosar o tempo, treinar o que é possível, passar vídeos, já olhei o Libertad e vamos montar a estratégia."

Sobre o elenco, revelou que está satisfeito por trabalhar com algumas peças que sempre sonhou, como Cássio, Matheus Henrique e Matheus Pereira. "É difícil falar individualmente, mas tem algumas coisas da minha passagem recente no Fluminense, que começa lá como cá, com goleiros especiais e extremamente vencedores, que passam segurança. Tive privilégio com Fábio e vou ter com o Cássio, uma coisa que sempre quis e ele sabe", elogiou. "Eles sobram nessas características que citem, não têm preguiça, dão a cara para beneficiar o time. Do elenco, alguns já conheço, trabalhei com Kaio Jorge no Santos, queria treinar Matheus Henrique, Marlon e José Ivaldo já conhecia, Matheus Pereira está brilhando imensamente. Espero potencializá-los para que o Cruzeiro consiga avançar cada vez mais."

Diniz espera fazer com Matheus Pereira o mesmo realizado com Ganso no Fluminense. "O objetivo é potencializar o Matheus, um jogador diferente, extremamente talentoso e importante na reta final de 2023 e agora fazendo uma grande temporada. Não só com ele, mas uma de minhas missões é fazer o máximo para que todos coloquem seu potencial para fora."